У Тернополі небайдужі допомогли бабусі, яка загубила свою пенсію: що вони зробили (фото)

Так, жінка розмістила оголошення з проханням повернути їй гроші, однак пенсію бабусі так і не віддали. Але небайдужі одразу ж розпочали збір коштів.

Згодом літня жінка подякувала благодійникам, які приносили їй гроші та поповнювали рахунки. Вона розповіла, що люди назбирали для неї навіть більше коштів, ніж вона загубила.

"Я зворушена вашою добротою до сліз, бо я зверталась до вас з маленькою надією на те, що той, хто знайшов мої гроші, поверне мені їх, а він не повернув. Але добрі люди відгукнулись на мою біду і допомогли мені", - йдеться у листі бабусі.

Також жінка попросила жителів Тернополя більше не збирати для неї коштів. Все тому, що вона отримала вже навіть більше, ніж втратила.

У Тернополі пенсіонерка загубила свою пенсію (ternopoliany)