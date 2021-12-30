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На Закарпатье пенсионер нашел способ, как спасти елки от воров: навсегда отобьет желание красть

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 12:33
На Закарпатье пенсионер нашел способ, как спасти елки от воров: навсегда отобьет желание красть Фото: Мужчина нашел способ защитить елки (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

На Закарпатье пенсионер придумал способ, как защитить елки от воров. Он обмазал деревья известью и навозом.

Об этом сообщает "Голос Карпат".

Житель села Нараева на Бережанщине Виктор два года назад еле пережил кражу у него нескольких новогодних деревьев. После этого мужчина придумал "ароматный" способ бороться со злоумышленниками.

Он намазал на елки навоз и покрыл их известью. По его словам, такой способ украшения лесных красавиц должен надолго отпугнуть воров.

До выхода на пенсию Виктор работал на различных руководящих должностях в Бережанском гослесхозе. Не может без леса и сейчас, когда находится на заслуженном отдыхе.

Он часто гуляет по лесистым окрестностям Нараева, фотографирует родную природу, снимки выкладывает в соцсети.

Чтобы ощущать близкое присутствие леса, у дома посадил почти 40 обычных елей, четыре – голубых, а также лиственницы, сосны, туи, разные кусты.

От воров он спасает их таким нетрадиционным способом.

На Закарпатье пенсионер нашел способ, как спасти елки от воров: навсегда отобьет желание крастьНа Закарпатье мужчина украсил елки навозом, чтобы их не срезали воры (фото: goloskarpat.info)

Как мы писали ранее, елку у Офиса президента украсили необычным декором.

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