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В Тернополе неравнодушные помогли бабушке, которая потеряла свою пенсию: что они сделали (фото)

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Тернополь, Пятница 31 декабря 2021 18:45
В Тернополе неравнодушные помогли бабушке, которая потеряла свою пенсию: что они сделали (фото) В Тернополе бабушка потеряла пенсию (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Тернополе пожилая женщина потеряла 2200 гривен пенсии. Впоследствии она опубликовала сообщение с просьбой вернуть средства.

Об этом сообщила Наталья Войтович в Facebook-сообществе "Потерялся-нашел Тернополь".

Так, женщина разместила объявление с просьбой вернуть ей деньги, однако пенсию бабушке так и не отдали. Но неравнодушные сразу же начали сбор средств.

Впоследствии пожилая женщина поблагодарила благотворителей, которые приносили ей деньги и пополняли счета. Она рассказала, что люди собрали для нее даже больше, чем она потеряла.

"Я тронута вашей добротой до слез, потому что я обращалась к вам с маленькой надеждой на то, что тот, кто нашел мои деньги, вернет мне их, а он не вернул. Но добрые люди откликнулись на мою беду и помогли мне", - говорится в письме бабушки.

Также женщина попросила жителей Тернополя больше не собирать для нее средств. Все потому, что она получила уже даже больше, чем потеряла.

В Тернополе неравнодушные помогли бабушке, которая потеряла свою пенсию: что они сделали (фото)

В Тернополе неравнодушные помогли бабушке, которая потеряла свою пенсию: что они сделали (фото)В Тернополе пенсионерка потеряла свою пенсию (ternopoliany)

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