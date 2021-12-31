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У Тернополі небайдужі допомогли бабусі, яка загубила свою пенсію: що вони зробили (фото)

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Тернопіль, П'ятниця 31 грудня 2021 18:45
У Тернополі небайдужі допомогли бабусі, яка загубила свою пенсію: що вони зробили (фото) У Тернополі бабуся загубила пенсію (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Тернополі літня жінка загубила 2200 гривень пенсії. Згодом вона опублікувала повідомлення з проханням повернути кошти.

Про це повідомила Наталя Войтович у Fаcebook-спільноті "Загубився-знайшов Тернопіль".

Так, жінка розмістила оголошення з проханням повернути їй гроші, однак пенсію бабусі так і не віддали. Але небайдужі одразу ж розпочали збір коштів.

Згодом літня жінка подякувала благодійникам, які приносили їй гроші та поповнювали рахунки. Вона розповіла, що люди назбирали для неї навіть більше коштів, ніж вона загубила.

"Я зворушена вашою добротою до сліз, бо я зверталась до вас з маленькою надією на те, що той, хто знайшов мої гроші, поверне мені їх, а він не повернув. Але добрі люди відгукнулись на мою біду і допомогли мені", - йдеться у листі бабусі.

Також жінка попросила жителів Тернополя більше не збирати для неї коштів. Все тому, що вона отримала вже навіть більше, ніж втратила.

У Тернополі небайдужі допомогли бабусі, яка загубила свою пенсію: що вони зробили (фото)

У Тернополі небайдужі допомогли бабусі, яка загубила свою пенсію: що вони зробили (фото)У Тернополі пенсіонерка загубила свою пенсію (ternopoliany)

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бабушка Пенсії
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