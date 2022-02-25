В Тернополь везут маленьких деток-беженцев: просят сносить кровати

В Тернопольский областной специализированный дом ребенка везут 30 малышей - беженцев из восточных регионов. В частности, местных просят сносить колыбели и кроватки.
Об этом сообщили на странице Тернопольского областного специализированного дома ребенка в Facebook.
Отмечается, что специализированный дом расположен по адресу улицы Сахарова, 2 (напротив детской больницы).
Сейчас дому ребенка в Тернополе нужна помощь. Можно приносить:
Кроме того, местные власти Тернополя готовятся принимать в городе украинцев из городов, где происходят активные боевые действия.
Также для них обустраивают места временного размещения. К тому же предоставить убежище гражданам вызвались благотворительные фонды "Каритас" и "Свет реформации".
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