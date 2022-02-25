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У Тернопіль везуть маленьких діток-біженців: просять зносити ліжка

Автор: Тетяна Самарук

До Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини везуть 30 малят - біженців зі східних регіонів. Зокрема, місцевих просять зносити колиски та ліжечка.

Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини у Facebook.

Зазначається, що спеціалізований будинок розташований за адресою вулиці Сахарова, 2 (навпроти дитячої лікарні).

Наразі будинку дитини у Тернополі потрібна допомога. Можна приносити:

  • ліжечка;
  • колиски;
  • подушки;
  • ковдри;
  • продукти харчування;
  • засоби гігієни.

Окрім того, місцева влада Тернополя готується приймати у місті українців з міст, де відбуваються активні бойові дії.

Також для них облаштовують місця тимчасового розміщення. До того ж надати прихисток громадянам зголосилися благодійні фонди "Карітас" та "Світло реформації".

Раніше ми повідомляли, що триває війна Росії проти України. Читайте, що відбувається зараз.

Також ми писали, що українська техніка заходить до Києва. Місцевих жителів просять не фотографувати її.

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Тернопіль