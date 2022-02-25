ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинская техника заходит в Киев. Местных жителей просят не фотографировать ее

Новина українською →
Киев, Пятница 25 февраля 2022 16:03
Украинская техника заходит в Киев. Местных жителей просят не фотографировать ее Фото: украинская военная техника (flickr com ministryofdefenceua)
Автор: Сергей Новиков

Техника Вооруженных сил заходит в Киев, местных жителей просят не делать фото и не снимать видео украинских колонн. Войска заходят для отражения российского наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко.

"Ситуация в Киеве достаточно сложная, но контролируемая. Украинская техника заходит в город. Хотел бы всем обратить внимание, чтобы не нужно фотографировать и снимать перемещение наших войск. Украинские войска заходят, чтобы защитить наш город", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что российская бронетехника двинулась в сторону Киева и Нежина с черниговского направления.

А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица вступила в фазу обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина