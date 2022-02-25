В Тернополь везут маленьких деток-беженцев: просят сносить кровати

В Тернополь в дом ребенка везут беженцев (коллаж РБК-Украина)

В Тернопольский областной специализированный дом ребенка везут 30 малышей - беженцев из восточных регионов. В частности, местных просят сносить колыбели и кроватки.

Об этом сообщили на странице Тернопольского областного специализированного дома ребенка в Facebook.

Отмечается, что специализированный дом расположен по адресу улицы Сахарова, 2 (напротив детской больницы). Сейчас дому ребенка в Тернополе нужна помощь. Можно приносить: кроватки;

колыбели;

подушки;

одеяла;

продукты питания;

средства гигиены. Кроме того, местные власти Тернополя готовятся принимать в городе украинцев из городов, где происходят активные боевые действия. Также для них обустраивают места временного размещения. К тому же предоставить убежище гражданам вызвались благотворительные фонды "Каритас" и "Свет реформации".