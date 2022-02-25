У Тернопіль везуть маленьких діток-біженців: просять зносити ліжка
До Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини везуть 30 малят - біженців зі східних регіонів. Зокрема, місцевих просять зносити колиски та ліжечка.
Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини у Facebook.
Зазначається, що спеціалізований будинок розташований за адресою вулиці Сахарова, 2 (навпроти дитячої лікарні).
Наразі будинку дитини у Тернополі потрібна допомога. Можна приносити:
- ліжечка;
- колиски;
- подушки;
- ковдри;
- продукти харчування;
- засоби гігієни.
Окрім того, місцева влада Тернополя готується приймати у місті українців з міст, де відбуваються активні бойові дії.
Також для них облаштовують місця тимчасового розміщення. До того ж надати прихисток громадянам зголосилися благодійні фонди "Карітас" та "Світло реформації".
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