У Тернопіль везуть маленьких діток-біженців: просять зносити ліжка

До Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини везуть 30 малят - біженців зі східних регіонів. Зокрема, місцевих просять зносити колиски та ліжечка.

Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини у Facebook .

Також для них облаштовують місця тимчасового розміщення. До того ж надати прихисток громадянам зголосилися благодійні фонди "Карітас" та "Світло реформації".

Окрім того, місцева влада Тернополя готується приймати у місті українців з міст, де відбуваються активні бойові дії.

Наразі будинку дитини у Тернополі потрібна допомога. Можна приносити:

Зазначається, що спеціалізований будинок розташований за адресою вулиці Сахарова, 2 (навпроти дитячої лікарні).

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