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У Тернопіль везуть маленьких діток-біженців: просять зносити ліжка

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Тернопіль, П'ятниця 25 лютого 2022 16:55
У Тернопіль везуть маленьких діток-біженців: просять зносити ліжка У Тернопіль в будинок дитини везуть біженців (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

До Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини везуть 30 малят - біженців зі східних регіонів. Зокрема, місцевих просять зносити колиски та ліжечка.

Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини у Facebook.

Зазначається, що спеціалізований будинок розташований за адресою вулиці Сахарова, 2 (навпроти дитячої лікарні).

Наразі будинку дитини у Тернополі потрібна допомога. Можна приносити:

  • ліжечка;
  • колиски;
  • подушки;
  • ковдри;
  • продукти харчування;
  • засоби гігієни.

Окрім того, місцева влада Тернополя готується приймати у місті українців з міст, де відбуваються активні бойові дії.

Також для них облаштовують місця тимчасового розміщення. До того ж надати прихисток громадянам зголосилися благодійні фонди "Карітас" та "Світло реформації".

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