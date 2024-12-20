ua en ru
Пт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Терен виправдався за жарт, який розбурхав мережу: "Говорю іронічно"

П'ятниця 20 грудня 2024 12:16
UA EN RU
Терен виправдався за жарт, який розбурхав мережу: "Говорю іронічно" Олександр Будько з позивним "Терен" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Катерина Собкова

Головний герой реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13" Олександр Будько з позивним "Терен", який учора шокував мережу неоднозначним постом про "червоні прапорці" в жінках, пояснив, що він мав на увазі, кажучи про бажання мати 5 дітей.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його нову публікацію в Instagram.

Зазначимо, що в одному з пунктів холостяк зазначив, що небажання жінки мати 5 дітей - це для нього "червоний прапорець". Однак користувач мережі не сприйняли такий гумор і засипали його хейтерськими коментарями.

Тепер 28-річний ветеран пояснив, що цифра 5 - це, скоріше, було сказано з іронією, хоча й не став приховувати, що мріє про велику родину.

"Коли мене запитують, чому я говорю про п'ятьох дітей, я зазвичай відповідаю: "Ну, чому б і ні?" У нас в Україні скоро буде дефіцит талановитих людей, потрібно братися за справу! Але якщо серйозно, то, ймовірно, ці жарти - це спосіб говорити про мою любов до великої родини", - наголосив Терен.

"Так, я говорю про п'ятьох дітей іронічно - мені подобається сама ідея такої "футбольної команди". Але це не означає, що я когось примушую або вважаю, що всі мають так жити", - зазначив холостяк.

Також він наголосив, що кожна людина сама має право вирішувати, якою буде її сім'я і скільки вона хоче мати дітей.

"Сім'я - це про вибір. Кожна людина має право вирішувати, якою має бути її сім'я. Це може бути один малюк, троє дітей або навіть ніхто - і це нормально. Я жартую про п'ятьох дітей, бо люблю думати масштабно і мріяти. Але це мої мрії, не чиїсь правила", - підсумував Терен.

Терен виправдався за жарт, який розбурхав мережу: &quot;Говорю іронічно&quot;

Холостяк розповів про свою мрію (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Як відреагували в мережі

Нова публікація Терена знову викликала "гарячі" обговорення в мережі. Багато підписниць холостяка висловили свою негативну думку і розкритикували його мрії про велику сім'ю:

  • "Проблема такого мислення в інфантильності. Чоловіки, коли говорять про дітей, бачать гарну гламурну картинку реклами майонезу. Але хотіти мати велику сім'ю - не дорівнює хотіти бути батьком. Це просто ніяк не в'яжеться з іншими тезами - хочу, щоб жінка була самореалізована. Ви ніколи не говорили, що готові фінансово поручитися за когось із дівчат, я вже мовчу про фінансування додаткових п'яти осіб"
  • "Ти мене вибач, але інвалідний візок разом із 5 дитячими влізе в багажник? Може пенсійних вистачить, щоб забезпечити активну жінку красуню (яку ти шукаєш) і ще 5 дітей? Може ти даси ще на кожну пластику і ліпосакцію? Бо уяви собі, народити дитину - це частково знищити себе!"
  • "Тому що це фінансово й емоційно важко. Важко чути історії багатодітних сімей, де діти не мають свого простору, де молодший доношує речі за старшим, а старші виховують малечу. Тато постійно на роботі, мама в домашніх справах. Багато хто після такого не хоче заводити власних дітей, бо вже виховали дітей. І це не кажучи про речі, які більшість сімей не можуть собі дозволити: поїздки на море, гуртки для дитини або велосипед".

Терен виправдався за жарт, який розбурхав мережу: &quot;Говорю іронічно&quot;

Терена знову розкритикували в коментарях (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Водночас за мрію Терена заступилися інші, серед них і українські знаменитості:

  • "Почитала коментарі, стало страшно щось писати. Забулять за багатодітність", - написала дружина Тімура Мірошниченка і мати 4-х дітей Інна Мірошниченко
  • "Люди замість мріяти про свої мрії прийшли накласти го..на в чужі" - зазначив учасник "Холостячки" Андрій Задворний
  • "Це нелегко, але однозначно варте того, щоб реалізувати. Нехай все збудеться", - написала дружина Григорія Решетніка і мама 3 синів Христина Решетнік
  • "Мене тільки дивує те, коли стало "червоним прапорцем" мріяти про велику родину? І чому чужі мрії так активно почали засуджувати жінки, яких ніхто не примушує народжувати тобі оцих 5 дітей", - зазначила блогерка Олена Мандзюк.

Терен виправдався за жарт, який розбурхав мережу: &quot;Говорю іронічно&quot;

Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Зазначимо, що Терен уже не вперше потрапляє в скандали. Спочатку його захейтили за поцілунки з учасницями буквально з перших випусків шоу.

Також у мережі почали обговорювати, коли і за яких обставин Терен отримав своє поранення, а згодом ампутацію ніг.

Крім того, скандальна блогерка Таня Пренткович, яка втекла з України, видала заяву про "Холостяка" і людей з інвалідністю. Вона сказала, що зробила б аборт, якби дізналася, що в її дитини патологія.

Терен не став мовчати та поставив Пренткович на місце. Тоді блогерка, яка, до речі, вагітна, у коментарях спробувала виправдатися, посилаючись на свій цікавий стан.

Раніше Назар Грабар відповів, чому відмовився стати головним героєм "Холостяка".

Також зірка "Холостяка" Вероніка Дорошко розсекретила правила та умови життя учасниць реаліті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Ракетний удар по Києву: названі наслідки атаки
Ракетний удар по Києву: названі наслідки атаки