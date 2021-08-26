Появился прогноз погоды на сентябрь 2021: начало осени будет жарким

Погода в Украине в начале сентября будет теплой в большинстве областей. Местами синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +30 градусов.

Какая погода будет в сентябре 2021 года рассказали в Украинском гидрометцентре .

Синоптики напомнили, что сентябрь – это переходной месяц от лета к осени. Средняя месячная температура в сентябре обычно составляет +13 +17 градусов, в южной части +18 +20 градусов, в горных районах прохладнее, +9 +15 градусов.

В сентябре 2021 года синоптики прогнозируют В Украине среднюю температуру воздуха от +14 до +18 градусов, в Карпатах +11 +12 градусов. Как отмечают синоптики, эти показатели близки к климатическим нормам.

Осадков в сентябре будет немного, 34-70 мм, в Карпатах немного больше – 87-103 мм. Эти показатели тоже в пределах нормы.

Стоит отметить, что среднее месячное количество осадков в сентябре составляет 37-74 мм, в южной части 28-36 мм, в Карпатах – 77-108 мм, а на высокогорье до 126-130 мм.

Абсолютный минимум температуры воздуха в сентябре – от -1 до -8 градусов, на юге от 0 до +1 градуса, в Крыму до +5 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составил +33 +38 градусов, в горах +24 +32 градуса.

Погода в Киеве

Небольшое похолодание в столице уже завтра сменится потеплением до +24 градусов. А на выходных температура воздуха резко пойдет вверх, ожидается от +29 до +31 градуса.

На следующей неделе температура воздуха снова упадет, ночью до +10 +14 градусов, днем до +20 +23 градусов. Еще одна волна тепла ожидается 5-6 сентября. В столице воздух прогреется до +24 +26 градусов. После 6 сентября стоит ожидать резкого похолодания и дождей.

Карта погоды в Киеве