Тепло возвращается: синоптики осчастливили украинцев прогнозом

Погода в Украине 30 сентября - синоптики прогнозируют теплую погоду (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют потепление до +25 градусов

Погода в Украине 30 сентября будет заметно теплее, чем в предшествующие дни недели. Синоптики прогнозируют максимальное повышение уровня тепла до +25 градусов в южных областях. При этом дожди никуда не денутся: мокрая погода ожидается в западных, северных и центральных регионах нашей страны. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, уровень тепла по Украине в среднем будет держаться у отметки +20… +23 градуса. Холоднее всего будет на востоке страны +19… +21 градус. Теплее всего будет на юге - +23… +25 градусов. Ветер будет несильным, потому тепло будет ощущаться лучше. Также синоптики сообщили, что в ночное время заморозков можно не ожидать – ночной минимум будет держаться у отметки +9… +12 градусов.

Погода в Украине 30 сентября - синоптики прогнозируют теплую погоду (скриншот: meteo.gov.ua)

В большинстве регионов Украины будет дождливая погода. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается облачная погода с минимальной вероятностью выпадения осадков. В Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской областях, а также на Крымском полуострове ожидается солнечная погода с переменной облачностью.

При этом синоптики предупредили, что в западных областях будут шквалы ветра.

"30 сентября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - говорится в прогнозе.

Народный прогноз: люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покров (14 октября) будет мороз, а если нет, тогда зима будет поздней. С этого времени можно ожидать первые заморозки в воздухе ниже -2 градусов. В этот день может быть как дождливая и холодная погода, так и ясная, солнечная.

Погода в Украине 30 сентября - синоптики прогнозируют теплую погоду (иллюстративное фото: pixabay.com)

Напомним, что ранее в Киеве объявили повышенный уровень аварийности из-за дождей.