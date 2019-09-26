Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В полицию поступило более 200 сообщений о ДТП

В Киеве объявили повышенный уровень аварийности из-за дождей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киева в Facebook.

Как сообщается, с началом дождей в Киеве в полицию поступило более 200 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

"С началом дождя в Киеве на службу 102 поступило более 200 сообщений о ДТП, подавляющее большинство из них это незначительные столкновения двух автомобилей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции напомнили водителям, что в случаях мелких ДТП они имеют право на оформление аварии без вызова полиции с помощью составления европротокола.

В пресс-службе отметили, что во время такой погоды водителям рекомендуется:

не забывать пользоваться ремнями безопасности;

соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;

быть особенно внимательными и не отвлекаться на во время управления;

не превышать разрешенную скорость движения;

помните, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду. При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

"Пешеходов призываем быть особенно осторожными и внимательными при переходе дороги и делать это только в разрешенном для этого месте", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным Укргидрометцентра, в четверг западную часть Украины накроют дожди. Вместе с тем, ухудшится погода на юге, а именно в Херсонской и Николаевской областях. В Черниговской и Сумской областях также дожди и температура воздуха днем будет от +13 до +15 тепла.