Тепла чи холодна вода для прання кольорових речей: ось, що краще

Яку воду використовувати для прання

Правильна температура води забезпечує більш ефективне очищення і може зменшити ймовірність втрати кольору, деформації або пошкодження тканини.

За якої температури прати білі речі

Хоча заведено прати всі білі речі в гарячій воді, це не завжди найкращий спосіб прання: деякі волокна можуть стискатися і слабшати в гарячій воді за температури 54 градуси.

Однак інші тканини не зможуть отримати глибоке і ретельне очищення в занадто холодній воді. Тож оптимальним варіантом для білих тканин є тепла вода, приблизно 30-43 градуси, відповідно до типу тканини.

За якої температури прати світлі кольорові речі

Кольорові тканини виготовляються з використанням барвників, які можуть вицвітати в гарячій і теплій воді.

Тому кольоровий одяг, особливо яскравих і насичених кольорів, слід прати в холодній воді. Такі фактори, як тип тканини, також можуть впливати на температуру прання, тому не забудьте перевірити етикетку з догляду за одягом перед пранням.

Якщо у вас є плями на кольоровій тканині, ви можете попередньо обробити річ перед пранням.

За якої температури прати темні кольорові речі

Прання темних тканин у теплій або гарячій воді може прискорити втрату барвника. З деякими тканинами слід очікувати певного вицвітання - це пов'язано з будовою волокон, в якому складніше закріпитися пігменту.

Хоча більшість тканин, що складаються з щільно сплетених волокон (наприклад, бавовна та льон), зазвичай можна прати в теплій воді без ризику усадки або вицвітання, рекомендують використовувати прохолодну воду, особливо якщо ви не впевнені у вимогах до догляду.

Перед пранням одягу речі необхідно розсортувати (ілюстративне фото: Freepik)

Проте речі з делікатних матеріалів, такі як спідня білизна та светри з шовку, мережива або вовни, слід прати вручну або в делікатному режимі з використанням холодної води і м'яких засобів для прання.

Як зберегти колір речей при пранні

Випрати нові кольорові речі окремо

Нещодавно придбані яскраві речі слід прати окремо протягом перших кількох циклів, оскільки саме тоді вони, найімовірніше, втратять значну кількість барвника. Це допоможе запобігти перефарбуванню іншого одягу.

Сортувати речі

Сортуйте одяг не лише за матеріалом, а й за кольором. Щоб уникнути втрати кольору, розділіть яскраві речі за інтенсивністю кольору.

Періть кольорові речі двома групами: наприклад, рожевий, лавандовий, жовтий, світло-блакитний і світло-зелений, окремо від сірого, чорного, червоного, темно-синього та інших темних кольорів.

Використовувати воду правильної температури

Прання одягу в воді потрібної температури - ключовий фактор для збереження кольору та інших властивостей матеріалу.

Холодні цикли використовують більш низьку температуру води, щоб запобігти линянню та вицвітанню кольорів.

Не використовувати відбілювачі

Щоб запобігти вицвітанню, для прання різнобарвних речей використовуйте рідкий пральний засіб, призначений для кольорового або темного одягу. Ніколи не слід використовувати засоби з відбілювачами, оскільки вони призводять до вицвітання кольору.

Обирати делікатний режим прання

Виберіть відповідний режим залежно від ступеня забруднення одягу та тканини, з якої він виготовлений. Якщо на одязі є плями, краще попередньо обробити їх до прання.

Прання одягу завжди призводить до певного зносу, але делікатний режим обмежує кількість і час перемішування в пральній машині, що допоможе зберегти волокна одягу - і може зменшити швидкість вицвітання.

Не сушити в сушарці при високій температурі

Розвішування одягу в приміщенні та захист від прямих сонячних променів може допомогти зберегти колір і якість одягу, але сушіння в барабанній сушарці з низьким рівнем нагрівання також може виконати цю роботу з мінімальним пошкодженням вашого улюбленого вбрання.

Використовуйте найнижчу температуру циклу сушіння, рекомендовану на етикетці з інформацією про догляд за виробом, і виймайте одяг одразу після завершення циклу.