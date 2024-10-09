6 речей, які не можна замочувати перед пранням

Зазвичай замочування одягу перед пранням допомагає розщепити стійкі плями та полегшити прання. Але, виявляється, деякі речі не варто замочувати на тривалий час.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які речі ніколи не варто замочувати при пранні.

Які речі не можна замочувати

Хоча не тривала замочування допомагає позбутися плям на одязі, волокна деяких матеріалів від цього послаблюються.

Шовковий одяг

Шовкові волокна слабшають при насиченні водою. Занадто багато вологи призводить до руйнування білків у шовку. Тож замочування призводить до того, що шовковий одяг стискається і втрачає форму.

Крім цього, багато барвників, що використовуються для фарбування шовку, не закріплені, тому вони можуть вимиватися при замочуванні. Зважаючи на те, що шовкові речі слід прати вручну, час прання радять обмежити до 15-20 хвилин.

Речі з вовни

Замочувати одяг з вовни слід дуже обережно - або не оброблювати речі таким способом. Це м'який делікатний матеріал, чутливий до зовнішнього впливу, тож вовняні вироби можуть зменшитися, якщо їх замочувати занадто довго.

Якщо вкрай необхідно замочити одяг з вовни, це радять робити не довше, ніж на 20 хвилин.

Шкіряні вироби

Шкіряні речі ніколи не слід замочувати. Ба більше, одяг зі шкіри та інші аксесуари з цього матеріалу не можна навіть прати - волога може зруйнувати захисний шар та призвести до розтріскування матеріалу.

Кольорові речі

По-перше, з'ясуйте, чи є тканина стійкою до фарбування. Барвник з кольорового одягу може вимитися внаслідок тривалого замочування, через що річ не буде такої яскравою. До того ж кольорові речі ніколи не слід прати з відбілювачем, а тим паче замочувати з цим засобом.

Одяг з металевими елементами

Металеві елементи на одязі, наприклад, блискавки або ґудзики, можуть заіржавіти через тривалий вплив вологи. Тому, замість замочування, краще оброблювати лише забруднені ділянки.

Речі з приклеєним декором

Клей, на якій кріпиться декор на одязі, може послабитися внаслідок розмочування - і прикраси швидше відпадуть. До того ж такі речі краще прати вручну, щоб запобігти пошкодженням від перекручування в пральній машині.

Як замочувати одяг правильно

Перш за все, уважно ознайомтеся з етикеткою на одязі. Не варто замочувати річ, якщо виробник не рекомендує такий метод обробки.

Крім цього, в такому випадку не варто робити процес прання надто довгим. Навіть одяг, який можна замочувати, радять замочувати на 2-3 години, а на ніч - лише у разі надзвичайно стійких забруднень. Але якщо ж на одязі є всього декілька плям, ліпше точково обробити тканину.

Для речей, які можна замочувати, слід використовувати воду вказаної на етикетці температури, ледве теплу або навіть прохолодну, якщо на тканині є сильні плями - тепло може закріпити пігмент у волокнах.

Прати та замочувати речі потрібно, розчинивши відповідний до матеріалу засіб для прання у воді, а не наливаючи його на одяг. Інакше річ не випереться рівномірно, а від засобу можуть залишитися плями.

Виняток - очищення одягу від плям. В цьому разі засіб треба наносити на забруднення.