7 речей, які не слід сушити на мотузках

Сушіння одягу на мотузках - найпростіший спосіб висушити випрані речі. Але, виявляється, такий метод може нашкодити деяким типам одягу.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які речі не варто сушити на мотузках - і що робити натомість.

Одяг з кашеміру або вовни

Теплі шерстяні светри, наприклад, з кашеміру або вовни, особливо схильні до деформації при сушінні на мотузці вішалці, навіть після того, як вони висохнуть. Як окремі переплетіння, так і натуральні волокна загалом можуть розпушитися або пошкодитися.

Замість того, щоб сушити одяг з кашеміру чи вовни на мотузці, розкладіть їх на рушниках на пласкій поверхні. Після висихання складіть одяг, а не використовуйте вішалки для зберігання.

Об'ємні светри

Незалежно від складу тканини, сушіння об'ємних светрів на мотузці - поганий варіант, зазвичай через велику вагу речей. Через це одяг може легко деформуватися, навіть, якщо його сушити на вішалці.

Мокрі речі, природно, важчі, не кажучи вже про те, що волокна тканини також є більш делікатними. Таке поєднання може призвести до незворотних пошкоджень светра навіть після одного розвішування.

Як і кашемір та шерсть, важкі светри слід розкладати для сушіння на рушниках або на сітчастій сушильній решітці та складати для зберігання.

Важкі ковдри

Важкі ковдри можуть деформуватися, якщо їх сушити на мотузках. Крім того, такі ковдри зазвичай утримують багато води під час прання, тому матимуть особливо тривалий час сушіння.

Краще розкласти ковдру для сушіння на сітці, або сушити великі або важкі ковдри в машинці відповідно до їхніх етикеток по догляду.

Вироби з пуховим наповнювачем

Уникайте сушіння виробів з пуховим наповнювачем, таких як ковдри, жилети, куртки тощо. Такі речі радять сушити в сушильній машині відповідно до рекомендацій виробника, або розклавши на сушильній сітці, щоб повністю висушити наповнювач.

Якщо сушити речі з пуховим наповнювачем на мотузках, пух не лише злипнеться, але й, швидше за все, набуде неприємного запаху

Бавовняні вироби

Не всі бавовняні речі небезпечно розвішувати на мотузках для сушіння - лише ті, що мають найвищий відсоток бавовни, можуть деформуватися при такому способі сушіння.

Щойно випраний одяг з бавовни потребує іншого способу сушіння, щоб зберегти ідеальну форму речей - його слід покласти на пласку поверхню для сушіння.

Спортивний одяг

Однією з переваг одягу для спорту є еластичність тканини. Але ця перевага може стати скоріше недоліком, якщо сушити одяг на мотузках.

Щоб уникнути деформації спортивного одягу під час сушіння, рекомендують розкладати одяг в горизонтальному положенні.

Футболки

Якщо сушити футболки на мотузках, вони можуть розтягнутися та втратити форму, особливо, якщо чіпляти одяг прищіпками за плечову частину.

Замість цього, щоб зберегти улюблені речі, краще розкладати їх на сушильній сітці.