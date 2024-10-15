Теплая или холодная вода для стирки цветных вещей: вот что лучше

Какую воду использовать для стирки

Правильная температура воды обеспечивает более эффективную очистку и может уменьшить вероятность потери цвета, деформации или повреждения ткани.

При какой температуре стирать белые вещи

Хотя принято стирать все белые вещи в горячей воде, это не всегда лучший способ стирки: некоторые волокна могут сжиматься и ослабевать в горячей воде при температуре 54 градуса.

Однако другие ткани не смогут получить глубокую и тщательную очистку в слишком холодной воде. Поэтому оптимальным вариантом для белых тканей является теплая вода, примерно 30-43 градуса, в соответствии с типом ткани.

При какой температуре стирать светлые цветные вещи

Цветные ткани производятся с использованием красителей, которые могут выцветать в горячей и теплой воде.

Поэтому цветную одежду, особенно ярких и насыщенных цветов, следует стирать в холодной воде. Такие факторы как тип ткани также могут влиять на температуру стирки, поэтому не забудьте проверить этикетку по уходу за одеждой перед стиркой.

Если у вас есть пятна на цветной ткани, вы можете предварительно обработать вещь перед стиркой.

При какой температуре стирать темные цветные вещи

Стирка темных тканей в теплой или горячей воде может ускорить потерю красителя. С некоторыми тканями следует ожидать определенного выцветания - это связано со строением волокон, в котором сложнее закрепиться пигменту.

Хотя большинство тканей, состоящих из плотно сплетенных волокон (например, хлопок и лен), обычно можно стирать в теплой воде без риска усадки или выцветания, рекомендуют использовать прохладную воду, особенно если вы не уверены в требованиях по уходу.

Перед стиркой одежды вещи необходимо рассортировать (иллюстративное фото: Freepik)

Однако вещи из деликатных материалов, такие как нижнее белье и свитера из шелка, кружева или шерсти, следует стирать вручную или в деликатном режиме с использованием холодной воды и мягких средств для стирки.

Как сохранить цвет вещей при стирке

Постирать новые цветные вещи отдельно

Недавно приобретенные яркие вещи следует стирать отдельно в первые несколько циклов, поскольку именно тогда они, скорее всего, потеряют значительное количество красителя. Это поможет предотвратить перекраску другой одежды.

Сортировать вещи

Сортируйте одежду не только по материалу, но и по цвету. Чтобы избежать потери цвета, разделите яркие вещи по интенсивности цвета.

Стирайте цветные вещи двумя группами: например, розовый, лавандовый, желтый, светло-голубой и светло-зеленый, отдельно от серого, черного, красного, темно-синего и других темных цветов.

Использовать воду правильной температуры

Стирка одежды в воде нужной температуры - ключевой фактор для сохранения цвета и других свойств материала.

Холодные циклы используют более низкую температуру воды, чтобы предотвратить линьку и выцветание цветов.

Не использовать отбеливатели

Для предотвращения выцветания используйте жидкое стиральное средство, предназначенное для цветной или темной одежды. Никогда не следует использовать отбеливатели, поскольку они приводят к выцветанию цвета.

Выбирать деликатный режим стирки

Выберите подходящий режим в зависимости от степени загрязнения одежды и ткани, из которой она изготовлена. Если на одежде есть пятна, лучше предварительно обработать их до стирки.

Стирка одежды всегда приводит к определенному износу, но деликатный режим ограничивает количество и время перемешивания в стиральной машине, что поможет сохранить волокна одежды - и может снизить скорость выцветания.

Не сушить в сушилке при высокой температуре

Развешивание одежды в помещении и защита от прямых солнечных лучей может помочь сохранить цвет и качество одежды, но сушка в барабанной сушилке с низким уровнем нагрева также может выполнить эту работу с минимальным повреждением вашего любимого наряда.

Используйте низкую температуру цикла сушки, рекомендованную на этикетке с информацией об уходе за изделием, и извлекайте одежду сразу после завершения цикла.