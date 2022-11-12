Тепер зі своєю родиною: помер пес Крим, який оплакував своїх господарів на руїнах будинку

За його словами, пес Крим став символом горя, адже після влучення ракети у будинок він плакав на руїнах будинку. Також він отримав поранення та проходив лікування у ветеринарній клініці.

"На превеликий жаль зупинилося серце нашого собаки Крима. Російська підлість і її злочини іноді досягають своїх результатів. Спочивай з миром", - йдеться у повідомленні.

Як жив пес після ракетного удару

У ніч проти 29 вересня російські військові ракетами обстріляли приватний будинок. Внаслідок цього загинули четверо людей, серед яких - двоє дітей.

Після жорстоко обстрілу окупантів вижив лише пес Крим, який вив та плакав на руїнах будинку.

У світі пес став відомий завдяки ілюстрації Антона Хозяйкіна. Саме він створив малюнок, на якому пес плаче над вирвою, а довкола душі його загиблих господарів.

Малюнок Кримом, який облетів увесь світ (фото: Антон Хозяйкін)

Через сильний стрес у перші дні в притулку Крим нічого не їв. Також він нікого до себе не підпускав й поводився агресивно.

Зазначається, що у притулок тварину привезли сліпою та глухою. До того ж в Крима виявили контузію та серцева недостатність, йому ставили крапельниці й кололи заспокійливе. Він проходив лікування у ветеринарній клініці.

Зазначимо, що господарі привезли собаку з Криму 12 років тому ще цуценям.

Пес Крим (suspilne.media)