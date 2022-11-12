Теперь со своей семьей: умер пес Крым, который оплакивал своих хозяев на руинах дома

По его словам, пес Крым стал символом горя, ведь после попадания ракеты в дом он плакал на развалинах дома. Также он получил ранение и проходил лечение в ветеринарной клинике.

"К величайшему сожалению остановилось сердце нашего пса Крыма. Российская подлость и ее преступления иногда достигают своих результатов. Почивай с миром", - говорится в сообщении.

Как жил пес после ракетного удара

В ночь на 29 сентября российские военные ракетами обстреляли частный дом. В результате погибли четыре человека, среди которых - двое детей.

После жестокого обстрела оккупантов выжил только пес Крым, который выл и плакал на руинах дома.

В мире пес стал известен благодаря иллюстрации Антона Хозяйкина. Именно он создал рисунок, на котором пес плачет над воронкой, а вокруг души его погибших хозяев.

Рисунок с Крымом, который облетел весь мир (фото: Антон Хозяйкин)

Из-за сильного стресса в первые дни в приюте Крым ничего не ел. Также он никого к себе не подпускал и вел себя агрессивно.

Отмечается, что в приют животное привезли слепым и глухим. К тому же у Крыма обнаружили контузию и сердечную недостаточность, ему ставили капельницы и кололи успокаивающее. Он проходил лечение в ветеринарной клинике.

Отметим, что хозяева привезли собаку из Крыма 12 лет назад еще щенком.

Пес Крым (suspilne.media)