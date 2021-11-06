Теперь украинцы могут получать водительские права по почте: как это сделать

В Украине водительские удостоверения теперь можно заказать онлайн и получить сам документ по почте. Такое новшество не только упрощает сам процесс, но и весьма актуально во время пандемии и ограничений из-за карантина.
Об этом передали на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.
Сама новация была принята правительственным постановлением.
По словам и.о. начальника ГСЦ Юрия Смольянинова, в электронном кабинете водителя уже более 1,8 миллиона авторизованных пользователей, и за время его существования обмен прав совершили более 60 тысяч человек.
"Онлайн-услуга с доставкой документа - это еще один шаг к диджитализации, являющийся приоритетным направлением МВД", - рассказал он.
Гражданам достаточно авторизоваться в Е-кабинете водителя (http://e-driver.hsc.gov.ua) и пройти такие этапы:
Видео: как заказать водительские права по почте с доставкой
Ранее сообщалось, что в Украине обновили водительское удостоверение и правила его получения.
Напомним, перед этим мы писали о том, в каких странах действуют украинские водительские права, а где - с ограничениями.