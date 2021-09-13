Украинские автомобильные права за границей: где действуют, а где с ограничениями

Украинцы в последнее время все чаще стали планировать самостоятельные поездки за границу на автомобилях. Так можно и больше увидеть, и сэкономить на некоторых вещах в путешествии. Однако у таких путешественников появились вопросы о том, в каких странах действуют украинские автомобильные права.

В каких странах действуют украинские водительские права, а где есть ограничения, рассказали в материале Auto.Bigmir.

В Европе действуют украинские национальные права в виде пластиковой карты (розовые, желтые и голубые). Старые права в форме книжечки – не действуют. Если рассматривать все страны мира, то украинские водительские права действуют в тех странах, которые подписали Венскую конвенцию о дорожном движении.

Также водительские права Украины действуют в странах, которые подписали Женевскую конвенцию, но в таких странах у водителя могут потребовать предъявить и международные права.

Международные права можно получить в сервисных центрах МВД только как дополнение к обычной пластиковой карточке. В странах-подписантах Женевской конвенции водителям понадобятся национальное удостоверение водителя и дополнение в виде международных прав.

Если в стране нет подписанной ни одной, ни другой конвенции, то там признают только местные национальные права и украинским водителям придется либо отказаться от машины, либо получить местные права.

Страны-подписанты Венской конвенции

Австрия, Багамы, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гайана, Гана, Германия, Герцеговина, Греция, Грузия, Дания, Заир, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Монако, Нигер, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сейшельские острова, Сенегал, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, ЦАР, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Югославия

Страны-подписанты Женевской конвенции

Австралия, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Бангладеш, Белиз, Бенин, Ботсвана, Ватикан, Гаити, Гамбия, Гватемала, Гибралтар, Гонконг, Гренада, Доминиканская Республика, Египет, Западное Самоа, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Камбоджа, Канада, Кипр, Киргизия, Китай, Конго, Лаос, Лесото, Ливан, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Руанда, Сан-Люция, Свазиленд, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Сирия, США, Сьерра-Леоне, Тайвань, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Фиджи, Французская Полинезия, Ямайка, Япония.

Чтобы взять автомобиль на прокат за границей, водителю необходимо предъявить загранпаспорт и автомобильные права. Но выдать вам машину на основании только водительских прав не смогут, так как во многих странах они не являются документом, который удостоверяет личность.

Чтобы получить международные права, нужно обратиться в сервисный центр МВС и предъявить: копии водительских прав, фотографии 3,5 на 4,5 на матовой бумаге. Стоимость может отличаться и это зависит от того, на какой срок вам они понадобятся. Оформление международных прав занимает около недели, но экзамены вам пересдавать не нужно.