Тепер українці можуть отримувати водійські права поштою: як це зробити

Сама новація була прийнята урядовою постановою.

За словами в.о. начальника ГСЦ Юрія Смольянінова, в Електронному кабінеті водія вже понад 1,8 мільйона авторизованих користувачів, і за час його існування обмін прав здійснили понад 60 тисяч людей.

"Онлайн-послуга з доставкою документа - це ще один крок до діджиталізації, що є пріоритетним напрямком МВС", - розповів він.

Скільки коштує послуга

Ціна за бланк водійського посвідчення не змінилася, вона становить 243 гривень.

Організація доставки незалежно від місцезнаходження одержувача обійдеться в 195 гривень.

Оплата доставки вже включена в оплату всього сервісу.

Термін доставки водійських прав - від 5 робочих днів.

Який алгоритм замовлення, інструкція

Громадянам достатньо авторизуватися в Е-кабінеті водія (http://e-driver.hsc.gov.ua) і пройти такі етапи:

вибрати послугу "Відновлення та обмін посвідчення водія" і натиснути "Замовити";

перевірити правильність контактних даних і вибрати один із запропонованих варіантів в блоці "Вибрати причину";

заповнити всі обов'язкові поля і прикріпити сканкопію діючої медичної довідки одним файлом з обох сторін у форматі .pdf;

поставити свій підпис за допомогою мишки;

вибрати спосіб отримання послуги (Укрпоштою з отриманням в найближчому відділенні, а жителям сіл посвідчення може доставити поштовий кур'єр);

підписати заяву за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис);

оплатити послугу.

Відео: як замовити права водія поштою з доставкою