Тепер українці можуть отримувати водійські права поштою: як це зробити

В Україні водійські посвідчення тепер можна замовити онлайн і отримати сам документ поштою. Таке нововведення не тільки спрощує сам процес, але і вельми актуальне під час пандемії та обмежень через карантин.
Про це передали на сайті Головного сервісного центру МВС України.
Сама новація була прийнята урядовою постановою.
За словами в.о. начальника ГСЦ Юрія Смольянінова, в Електронному кабінеті водія вже понад 1,8 мільйона авторизованих користувачів, і за час його існування обмін прав здійснили понад 60 тисяч людей.
"Онлайн-послуга з доставкою документа - це ще один крок до діджиталізації, що є пріоритетним напрямком МВС", - розповів він.
Громадянам достатньо авторизуватися в Е-кабінеті водія (http://e-driver.hsc.gov.ua) і пройти такі етапи:
Відео: як замовити права водія поштою з доставкою
Раніше повідомлялося, що в Україні оновили водійське посвідчення та правила його отримання.
Нагадаємо, перед цим ми писали про те, в яких країнах діють українські водійські права, а де - з обмеженнями.