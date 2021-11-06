Теперь украинцы могут получать водительские права по почте: как это сделать

В Украине водительские удостоверения теперь можно заказать онлайн и получить сам документ по почте. Такое новшество не только упрощает сам процесс, но и весьма актуально во время пандемии и ограничений из-за карантина.

Об этом передали на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Сама новация была принята правительственным постановлением.

По словам и.о. начальника ГСЦ Юрия Смольянинова, в электронном кабинете водителя уже более 1,8 миллиона авторизованных пользователей, и за время его существования обмен прав совершили более 60 тысяч человек.

"Онлайн-услуга с доставкой документа - это еще один шаг к диджитализации, являющийся приоритетным направлением МВД", - рассказал он.

Сколько стоит услуга

Цена за бланк водительского удостоверения не изменилась, она составляет 243 гривен.

Организация доставки независимо от местонахождения получателя обойдется в 195 гривен.

Оплата доставки уже включена в оплату всего сервиса.

Срок доставки водительских прав - от 5 рабочих дней.

Какой алгоритм заказа, инструкция

Гражданам достаточно авторизоваться в Е-кабинете водителя (http://e-driver.hsc.gov.ua) и пройти такие этапы:

выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения" и нажать "Заказать";

проверить правильность контактных данных и выбрать один из предложенных вариантов в блоке "Выбрать причину";

заполнить все обязательные поля и прикрепить сканкопию действующей медицинской справки одним файлом с обеих сторон в формате .pdf;

поставить свою подпись с помощью мышки;

выбрать способ получения услуги (по Укрпочте с получением в ближайшем отделении, а жителям сел удостоверение может доставить почтовый курьер);

подписать заявление с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись);

оплатить услугу.

Видео: как заказать водительские права по почте с доставкой