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Теперь украинцы могут получать водительские права по почте: как это сделать

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Суббота 06 ноября 2021 09:59
Теперь украинцы могут получать водительские права по почте: как это сделать Коллаж РБК-Украина: водительские права в Украине теперь можно получить по почте
Автор: Владимир Костырин

В Украине водительские удостоверения теперь можно заказать онлайн и получить сам документ по почте. Такое новшество не только упрощает сам процесс, но и весьма актуально во время пандемии и ограничений из-за карантина.

Об этом передали на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Сама новация была принята правительственным постановлением.

По словам и.о. начальника ГСЦ Юрия Смольянинова, в электронном кабинете водителя уже более 1,8 миллиона авторизованных пользователей, и за время его существования обмен прав совершили более 60 тысяч человек.

"Онлайн-услуга с доставкой документа - это еще один шаг к диджитализации, являющийся приоритетным направлением МВД", - рассказал он.

Сколько стоит услуга

  • Цена за бланк водительского удостоверения не изменилась, она составляет 243 гривен.
  • Организация доставки независимо от местонахождения получателя обойдется в 195 гривен.
  • Оплата доставки уже включена в оплату всего сервиса.
  • Срок доставки водительских прав - от 5 рабочих дней.

Какой алгоритм заказа, инструкция

Гражданам достаточно авторизоваться в Е-кабинете водителя (http://e-driver.hsc.gov.ua) и пройти такие этапы:

  • выбрать услугу "Восстановление и обмен водительского удостоверения" и нажать "Заказать";
  • проверить правильность контактных данных и выбрать один из предложенных вариантов в блоке "Выбрать причину";
  • заполнить все обязательные поля и прикрепить сканкопию действующей медицинской справки одним файлом с обеих сторон в формате .pdf;
  • поставить свою подпись с помощью мышки;
  • выбрать способ получения услуги (по Укрпочте с получением в ближайшем отделении, а жителям сел удостоверение может доставить почтовый курьер);
  • подписать заявление с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись);
  • оплатить услугу.

Видео: как заказать водительские права по почте с доставкой

Ранее сообщалось, что в Украине обновили водительское удостоверение и правила его получения.

Напомним, перед этим мы писали о том, в каких странах действуют украинские водительские права, а где - с ограничениями.

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