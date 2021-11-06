Тепер українці можуть отримувати водійські права поштою: як це зробити

В Україні водійські посвідчення тепер можна замовити онлайн і отримати сам документ поштою. Таке нововведення не тільки спрощує сам процес, але і вельми актуальне під час пандемії та обмежень через карантин.

Про це передали на сайті Головного сервісного центру МВС України.

Сама новація була прийнята урядовою постановою.

За словами в.о. начальника ГСЦ Юрія Смольянінова, в Електронному кабінеті водія вже понад 1,8 мільйона авторизованих користувачів, і за час його існування обмін прав здійснили понад 60 тисяч людей.

"Онлайн-послуга з доставкою документа - це ще один крок до діджиталізації, що є пріоритетним напрямком МВС", - розповів він.

Скільки коштує послуга

Ціна за бланк водійського посвідчення не змінилася, вона становить 243 гривень.

Організація доставки незалежно від місцезнаходження одержувача обійдеться в 195 гривень.

Оплата доставки вже включена в оплату всього сервісу.

Термін доставки водійських прав - від 5 робочих днів.

Який алгоритм замовлення, інструкція

Громадянам достатньо авторизуватися в Е-кабінеті водія (http://e-driver.hsc.gov.ua) і пройти такі етапи:

вибрати послугу "Відновлення та обмін посвідчення водія" і натиснути "Замовити";

перевірити правильність контактних даних і вибрати один із запропонованих варіантів в блоці "Вибрати причину";

заповнити всі обов'язкові поля і прикріпити сканкопію діючої медичної довідки одним файлом з обох сторін у форматі .pdf;

поставити свій підпис за допомогою мишки;

вибрати спосіб отримання послуги (Укрпоштою з отриманням в найближчому відділенні, а жителям сіл посвідчення може доставити поштовий кур'єр);

підписати заяву за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис);

оплатити послугу.

Відео: як замовити права водія поштою з доставкою