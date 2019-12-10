Теперь я солдат: Сенцов рассказал про визит в военкомат (фото)

Олег Сенцов стал на воинский учет
Олег Сенцов, который недавно получил премию Сахарова в Европарламенте, стал на воинский учет в военкомате Киева. Об этом украинский режиссер, писатель и бывший политзаключенный сообщил 10 декабря на своей странице в Facebook.
43-летний экс-узник Кремля отметил, что в настоящее время решается вопрос с киевской регистрацией, и он отправился в военкомат и получил временное удостоверение военнообязанного.
Также Сенцов опубликовал в сети соответствующее фото.
Известному режисеру было присвоено воинское звание солдат (запаса), по стостоянию здоровья он пригоден к прохождению службы.
Олег Сенцов стал на воинский учет (Фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Сенцов также поделился впечатлениями от похода в военкомат и провел в сравнении параллели со страной.
"Теперь я солдат запаса и если что... Военкоматы конечно поражают своей обшарпанность, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии", - написал он.
Олег Сенцов стал на учет в военкомате (Фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Пользователи сети живо отреагировали на решение Сенцова стать на воинский учет и назвали поступок мужским. Также в комментариях признают, что ситуация с обшарпанностью - общая проблема, от которой часто просто отмахиваются.
Олег Сенцов стал солдатом запаса (Фото: скрин комментариев: facebook.com/oleg.sentsov)