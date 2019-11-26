Сенцов резко высказался про Путина: мы этого не допустим

Олег Сенцов (Фото: РБК-Украина)

Сенцов объяснил, почему не стоит даже думать о том, чтобы протягивать руку Путину

Олег Сенцов, украинский режиссер и экс-узник Кремля, заявил, что не верит президенту РФ Владимиру Путину и призвал Европу помнить о том, что на Донбассе погибло 13 тысяч человек. С такой речью Сенцов обратился к ЕС во время вручения премии Сахарова в Европейском парламенте 26 ноября.

Олег Сенцов отметил, что свою награду он не воспринимает как личный приз, а только лишь – как награду, которой отмечены все украинские политзаключенные. Он объяснил, что Россия не хочет мира, а хочет видеть Украину "на коленях" и иметь влияние на мировую политику своими силовыми способами.

"Мы этого не допустим. Мы боролись и будем бороться за нашу свободу до самого конца", - сказал Сенцов.

Он добавил, что не верит президенту страны-агрессора Владимиру Путину и призвал Европу сделать тоже самое.

"При всех внутренних проблемах, ЕС развивается. Я считаю, что это очень хорошая институция, пример для нас всех. Потому что страна, которая, наверное, сейчас является самым большим еврооптимистом в мире – это Украина. Для нас нет другого пути развития, выхода, это для нас вопрос выживания как страны. Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать о том, чтобы протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните про каждого из 13 тысяч погибших в Украине, про сотни наших ребят, которые до сих пор находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, про тех крымских татар, которые сейчас могут быть арестованы, тех ребят, которые прямо сейчас в окопах, рискуют своими жизнями за нашу и вашу свободу. Не забывайте о них, пожалуйста", - сказал экс-узник Кремля Олег Сенцов.

Олег Сенцов сделал заявление о Путине в Европарламенте