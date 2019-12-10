Олег Сенцов поповнив ряди ЗСУ (фото)

Олег Сенцов став солдатом запасу (Фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов став на військовий облік

Олег Сенцов, який нещодавно отримав премію Сахарова в Європарламенті, став на військовий облік у військкоматі Києва. Про це український режисер, письменник і колишній політв'язень повідомив 10 грудня на своїй сторінці в Facebook.

43-річний екс-в'язень Кремля зазначив, що в даний час вирішується питання з київською реєстрацією і він пішов до військкомату і отримав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Також Сенцов опублікував в мережі відповідне фото.

Відомому режисеру було присвоєно військове звання солдат (запасу), за стостоянию здоров'я він придатний до проходження служби.

Олег Сенцов став на військовий облік (Фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов також поділився враженнями від походу у військкомат і провів у порівнянні паралелі з країною.

"Тепер я солдат запасу і якщо щось... Військкомати звісно вражають своєю обшарпаністю, але люди всередині дуже хороші. Так і з нашою країною: народ гарний, а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі", - написав він.

Олег Сенцов став на облік у військкоматі (Фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Користувачі мережі жваво відреагували на рішення Сенцова стати на військовий облік і назвали вчинок чоловічим. Також в коментарях визнають, що ситуація з обшарпаністю - загальна проблема, від якої часто просто відмахуються.

На таких людях, як ви, тримається Україна! Спасибі;

О, нормальний такий чоловічий вчинок. Моя повага.

А мені в Дніпровському районному на це знадобилося близько 2 місяців і 8, якщо не помиляюся, візитів. То лікаря немає, то чергового спеціального фахівця. Вкрай захоплюючий квест.

Добре, що кажете прямо. Ви сьогодні наша совість і авторитет. Може тим, хто допустив до такого стану військову галузь, соромно стане.

Справжній чоловічий вчинок. Бережіть себе... Складно у нас з країною. І красива, і живописна і з географічним положенням нам пощастило, але багато з народ байдужий до країні, їм своя сорочка ближче. Не треба далеко ходити - подивіться на наші під'їзди, двори... для багатьох людей їх маленький світ закінчується за порогом квартири, а далі - хоч трава не рости...

Олег Сенцов став солдатом запасу (Фото: скрін коментарів: facebook.com/oleg.sentsov)