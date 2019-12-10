Олег Сенцов поповнив ряди ЗСУ (фото)

Олег Сенцов став на військовий облік
Олег Сенцов, який нещодавно отримав премію Сахарова в Європарламенті, став на військовий облік у військкоматі Києва. Про це український режисер, письменник і колишній політв'язень повідомив 10 грудня на своїй сторінці в Facebook.
43-річний екс-в'язень Кремля зазначив, що в даний час вирішується питання з київською реєстрацією і він пішов до військкомату і отримав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
Також Сенцов опублікував в мережі відповідне фото.
Відомому режисеру було присвоєно військове звання солдат (запасу), за стостоянию здоров'я він придатний до проходження служби.
Олег Сенцов став на військовий облік (Фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Сенцов також поділився враженнями від походу у військкомат і провів у порівнянні паралелі з країною.
"Тепер я солдат запасу і якщо щось... Військкомати звісно вражають своєю обшарпаністю, але люди всередині дуже хороші. Так і з нашою країною: народ гарний, а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі", - написав він.
Олег Сенцов став на облік у військкоматі (Фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Користувачі мережі жваво відреагували на рішення Сенцова стати на військовий облік і назвали вчинок чоловічим. Також в коментарях визнають, що ситуація з обшарпаністю - загальна проблема, від якої часто просто відмахуються.
Олег Сенцов став солдатом запасу (Фото: скрін коментарів: facebook.com/oleg.sentsov)