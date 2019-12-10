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Олег Сенцов поповнив ряди ЗСУ (фото)

STYLERПерсони    10.12.2019 - 18:12
Олег Сенцов поповнив ряди ЗСУ (фото)
Олег Сенцов став солдатом запасу (Фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов став на військовий облік

Олег Сенцов, який нещодавно отримав премію Сахарова в Європарламенті, став на військовий облік у військкоматі Києва. Про це український режисер, письменник і колишній політв'язень повідомив 10 грудня на своїй сторінці в Facebook.

43-річний екс-в'язень Кремля зазначив, що в даний час вирішується питання з київською реєстрацією і він пішов до військкомату і отримав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Також Сенцов опублікував в мережі відповідне фото.

Відомому режисеру було присвоєно військове звання солдат (запасу), за стостоянию здоров'я він придатний до проходження служби.

Олег Сенцов поповнив ряди ЗСУ (фото)

Олег Сенцов став на військовий облік (Фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Сенцов також поділився враженнями від походу у військкомат і провів у порівнянні паралелі з країною.

"Тепер я солдат запасу і якщо щось... Військкомати звісно вражають своєю обшарпаністю, але люди всередині дуже хороші. Так і з нашою країною: народ гарний, а нормальну державу побудувати ніяк не в змозі", - написав він.

Олег Сенцов поповнив ряди ЗСУ (фото)

Олег Сенцов став на облік у військкоматі (Фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Користувачі мережі жваво відреагували на рішення Сенцова стати на військовий облік і назвали вчинок чоловічим. Також в коментарях визнають, що ситуація з обшарпаністю - загальна проблема, від якої часто просто відмахуються.

  • На таких людях, як ви, тримається Україна! Спасибі;
  • О, нормальний такий чоловічий вчинок. Моя повага.
  • А мені в Дніпровському районному на це знадобилося близько 2 місяців і 8, якщо не помиляюся, візитів. То лікаря немає, то чергового спеціального фахівця. Вкрай захоплюючий квест.
  • Добре, що кажете прямо. Ви сьогодні наша совість і авторитет. Може тим, хто допустив до такого стану військову галузь, соромно стане.
  • Справжній чоловічий вчинок. Бережіть себе... Складно у нас з країною. І красива, і живописна і з географічним положенням нам пощастило, але багато з народ байдужий до країні, їм своя сорочка ближче. Не треба далеко ходити - подивіться на наші під'їзди, двори... для багатьох людей їх маленький світ закінчується за порогом квартири, а далі - хоч трава не рости...

Олег Сенцов поповнив ряди ЗСУ (фото)Олег Сенцов поповнив ряди ЗСУ (фото)Олег Сенцов поповнив ряди ЗСУ (фото)

Олег Сенцов став солдатом запасу (Фото: скрін коментарів: facebook.com/oleg.sentsov)

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