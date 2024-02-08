"Тепер серце болить": у Полтаві містяни з жахом розповіли про ранковий салют

Що відомо про інцидент

У мережі публікують відео феєрверка, який налякав полтавців. У поліції уточнили, що невідомі запускали його біля Білої альтанки. Порушників вже розшукують.

"До Полтавського районного управління поліції 8 лютого, близько 6:00, надійшло повідомлення про вибухи феєрверка поблизу Білої альтанки", - йдеться в повідомленні.

До порушників можуть застосовуватись норми як адміністративного (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення) так і кримінального характеру (стаття 296 Кримінального кодексу України - хуліганство).

У Полтаві невідомі запускали салют (фото: pl.npu.gov.ua)

Яка заборона діє в Україні

В Україні ще 6 листопада 2023 року набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петард. Порушникам загрожує як адміністративне покарання.

Це може бути штраф у сумі від 17 до 34 тисяч гривень або арешт строком до пів року, або обмеження волі до 5 років.

Реакція містян

Жителі міста обурені, адже гучні звуки налякали дітей. Люди подумати, що розпочались обстріли.

У мережі люди висловились про салют так: