В Снігурівці чоловік запустив салют під час тривоги. Його затримали

У Снігурівці Миколаївської області поліцейські викрили чоловіка, який вночі запустив феєрверк. Розважитись таким чином він вирішив під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Так, повідомлення про те, що на одній із вулиць м. Снігурівка невідомі запустили салют надійшло до чергової частини відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу близько 3:20 3 січня.

"На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції. Поліцейські швидко встановили особу, причетну до запуску піротехнічної продукції", - розповіли правоохоронці.

Зловмисником, який запустив салют, виявився 36-річний місцевий мешканець. Чоловік перебував у стані сп’яніння. Він пояснив, що таким чином хотів розважитись.

Використану коробку від феєрверка правоохоронці виявили неподалік його будинку.

Нині за процесуального керівництва Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури дізнавачі поліції повідомили зловмиснику про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального Кодексу України "Хуліганство". Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

Заборона феєрверків в Україні

Салюти в Україні заборонені від початку масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. На даний момент за запуск феєрверку можна отримати як адміністративний штраф, так і обмеження волі.

При цьому такі обмеження не заважають деяким українцям запускати салюти. Наприклад, у новорічну ніч до поліції надійшло кілька повідомлень про те, що у Черкасах невідомий запускав салюти. Правопорушником виявився уродженець Росії, який мешкає в українському місті з 2014 року. Крім того, у Харкові поліція шукає порушників, які в ніч проти 1 січня запускали феєрвек. Для цього вони використовували спеціальну установку запуску салюту.