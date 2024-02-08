"Теперь сердце болит": в Полтаве местные с ужасом рассказали о утреннем салюте

Что известно об инциденте

В сети публикуют видео фейерверка, испугавшего полтавчан. В полиции уточнили, что неизвестные запускали его возле Белой беседки. Нарушителей уже разыскивают.

"В Полтавское районное управление полиции 8 февраля, около 6:00, поступило сообщение о взрывах фейерверка вблизи Белой беседки", - говорится в сообщении.

К нарушителям могут применяться нормы как административного (статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях), так и уголовного характера (статья 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство).

В Полтаве неизвестные запускали салют (фото: pl.npu.gov.ua)

Какой запрет действует в Украине

В Украине еще 6 ноября 2023 вступил в силу закон о запрете использования и распространения салютов, фейерверков и петард. Нарушителям грозит как административное наказание.

Это может быть штраф в сумме от 17 до 34 тысяч гривен или арест сроком до полугода или ограничение свободы до 5 лет.

Реакция горожан

Жители города возмущены, ведь громкие звуки испугали детей. Люди подумали, что начались обстрелы.

В сети люди высказались о салюте так: