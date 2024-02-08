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"Теперь сердце болит": в Полтаве местные с ужасом рассказали о утреннем салюте

В Полтаве неизвестно запустили салют (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Полтаве ранним утром в четверг, 8 февраля, жители проснулись от громких звуков, похожих на взрывы. Как оказалось, кто-то решил запустить салют.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о реакции горожан на ужасный поступок нарушителей.

При написании материала использовались следующие источники: Главное управление Национальной полиции Полтавской области и сайт Верховной рады.

Что известно об инциденте

В сети публикуют видео фейерверка, испугавшего полтавчан. В полиции уточнили, что неизвестные запускали его возле Белой беседки. Нарушителей уже разыскивают.

"В Полтавское районное управление полиции 8 февраля, около 6:00, поступило сообщение о взрывах фейерверка вблизи Белой беседки", - говорится в сообщении.

К нарушителям могут применяться нормы как административного (статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях), так и уголовного характера (статья 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство).

В Полтаве неизвестные запускали салют (фото: pl.npu.gov.ua)

Какой запрет действует в Украине

В Украине еще 6 ноября 2023 вступил в силу закон о запрете использования и распространения салютов, фейерверков и петард. Нарушителям грозит как административное наказание.

Это может быть штраф в сумме от 17 до 34 тысяч гривен или арест сроком до полугода или ограничение свободы до 5 лет.

Реакция горожан

Жители города возмущены, ведь громкие звуки испугали детей. Люди подумали, что начались обстрелы.

В сети люди высказались о салюте так:

  • Хуже всего то, что ребенок испугался
  • Дети в подвале начали собираться. Испугались
  • А мы уже спустились с ребенком
  • Нет слов, люди испугались и начали бегать спросонья
  • Меня бросило от салюта
  • Над моим домом как раз
  • У меня теперь сердце болит
  • Первый выходной, думала посплю, а тут салют кто-то решил запустить
  • 25 км от Полтавы слышала
  • Я с испуга всю семью на ноги подняла

 

Ранее мы сообщали, что в Снегиревке мужчина запустил салют во время тревоги. Его уже задержали.

Также мы писали, что в Киеве мужчина запустил салют из многоэтажки.

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