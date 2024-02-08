"Тепер серце болить": у Полтаві містяни з жахом розповіли про ранковий салют
У Полтаві рано-вранці у четвер, 8 лютого, жителі прокинулися від гучних звуків, схожих на вибухи. Як виявилось, що хтось вирішив запустити салют.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про реакцію містян на жахливий вчинок порушників.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Головне управління Національної поліції у Полтавській області та сайт Верховної ради.
Що відомо про інцидент
У мережі публікують відео феєрверка, який налякав полтавців. У поліції уточнили, що невідомі запускали його біля Білої альтанки. Порушників вже розшукують.
"До Полтавського районного управління поліції 8 лютого, близько 6:00, надійшло повідомлення про вибухи феєрверка поблизу Білої альтанки", - йдеться в повідомленні.
До порушників можуть застосовуватись норми як адміністративного (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення) так і кримінального характеру (стаття 296 Кримінального кодексу України - хуліганство).
У Полтаві невідомі запускали салют (фото: pl.npu.gov.ua)
Яка заборона діє в Україні
В Україні ще 6 листопада 2023 року набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петард. Порушникам загрожує як адміністративне покарання.
Це може бути штраф у сумі від 17 до 34 тисяч гривень або арешт строком до пів року, або обмеження волі до 5 років.
Реакція містян
Жителі міста обурені, адже гучні звуки налякали дітей. Люди подумати, що розпочались обстріли.
У мережі люди висловились про салют так:
- Найгірше те, що дитина злякалася
- Діти в підвал почали збиратися. Злякалися
- А ми вже спустилися з дитиною
- Немає слів, люди злякались і почали бігати з просоння
- Мене аж кинуло від салюту
- Над моїм будинком як раз
- У мене тепер серце болить
- Перший вихідний, думала посплю, а тут салют хтось вирішив запустить
- 25 км від Полтави чула
- Я з переляку всю сім'ю на ноги підняла
Раніше ми повідомляли, що в Снігурівці чоловік запустив салют під час тривоги. Його вже затримали.
Також ми писали, що у Києві чоловік запустив салют із багатоповерхівки.