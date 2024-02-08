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"Тепер серце болить": у Полтаві містяни з жахом розповіли про ранковий салют

Полтава, Четвер 08 лютого 2024 14:30
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"Тепер серце болить": у Полтаві містяни з жахом розповіли про ранковий салют У Полтаві невідомо запустили салют (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Полтаві рано-вранці у четвер, 8 лютого, жителі прокинулися від гучних звуків, схожих на вибухи. Як виявилось, що хтось вирішив запустити салют.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про реакцію містян на жахливий вчинок порушників.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Головне управління Національної поліції у Полтавській області та сайт Верховної ради.

Що відомо про інцидент

У мережі публікують відео феєрверка, який налякав полтавців. У поліції уточнили, що невідомі запускали його біля Білої альтанки. Порушників вже розшукують.

"До Полтавського районного управління поліції 8 лютого, близько 6:00, надійшло повідомлення про вибухи феєрверка поблизу Білої альтанки", - йдеться в повідомленні.

До порушників можуть застосовуватись норми як адміністративного (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення) так і кримінального характеру (стаття 296 Кримінального кодексу України - хуліганство).

&quot;Тепер серце болить&quot;: у Полтаві містяни з жахом розповіли про ранковий салютУ Полтаві невідомі запускали салют (фото: pl.npu.gov.ua)

Яка заборона діє в Україні

В Україні ще 6 листопада 2023 року набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петард. Порушникам загрожує як адміністративне покарання.

Це може бути штраф у сумі від 17 до 34 тисяч гривень або арешт строком до пів року, або обмеження волі до 5 років.

Реакція містян

Жителі міста обурені, адже гучні звуки налякали дітей. Люди подумати, що розпочались обстріли.

У мережі люди висловились про салют так:

  • Найгірше те, що дитина злякалася
  • Діти в підвал почали збиратися. Злякалися
  • А ми вже спустилися з дитиною
  • Немає слів, люди злякались і почали бігати з просоння
  • Мене аж кинуло від салюту
  • Над моїм будинком як раз
  • У мене тепер серце болить
  • Перший вихідний, думала посплю, а тут салют хтось вирішив запустить
  • 25 км від Полтави чула
  • Я з переляку всю сім'ю на ноги підняла

Раніше ми повідомляли, що в Снігурівці чоловік запустив салют під час тривоги. Його вже затримали.

Також ми писали, що у Києві чоловік запустив салют із багатоповерхівки.

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Полтава салюти феєрверки
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