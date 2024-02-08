"Теперь сердце болит": в Полтаве местные с ужасом рассказали о утреннем салюте
В Полтаве ранним утром в четверг, 8 февраля, жители проснулись от громких звуков, похожих на взрывы. Как оказалось, кто-то решил запустить салют.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о реакции горожан на ужасный поступок нарушителей.
При написании материала использовались следующие источники: Главное управление Национальной полиции Полтавской области и сайт Верховной рады.
Что известно об инциденте
В сети публикуют видео фейерверка, испугавшего полтавчан. В полиции уточнили, что неизвестные запускали его возле Белой беседки. Нарушителей уже разыскивают.
"В Полтавское районное управление полиции 8 февраля, около 6:00, поступило сообщение о взрывах фейерверка вблизи Белой беседки", - говорится в сообщении.
К нарушителям могут применяться нормы как административного (статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях), так и уголовного характера (статья 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство).
В Полтаве неизвестные запускали салют (фото: pl.npu.gov.ua)
Какой запрет действует в Украине
В Украине еще 6 ноября 2023 вступил в силу закон о запрете использования и распространения салютов, фейерверков и петард. Нарушителям грозит как административное наказание.
Это может быть штраф в сумме от 17 до 34 тысяч гривен или арест сроком до полугода или ограничение свободы до 5 лет.
Реакция горожан
Жители города возмущены, ведь громкие звуки испугали детей. Люди подумали, что начались обстрелы.
В сети люди высказались о салюте так:
- Хуже всего то, что ребенок испугался
- Дети в подвале начали собираться. Испугались
- А мы уже спустились с ребенком
- Нет слов, люди испугались и начали бегать спросонья
- Меня бросило от салюта
- Над моим домом как раз
- У меня теперь сердце болит
- Первый выходной, думала посплю, а тут салют кто-то решил запустить
- 25 км от Полтавы слышала
- Я с испуга всю семью на ноги подняла
Ранее мы сообщали, что в Снегиревке мужчина запустил салют во время тревоги. Его уже задержали.
Также мы писали, что в Киеве мужчина запустил салют из многоэтажки.