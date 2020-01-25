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Как теперь платить за коммуналку: украинцам прояснили важный момент

STYLERЖизнь    25.01.2020 - 14:23
Как теперь платить за коммуналку: украинцам прояснили важный момент
Как платить за коммуналку в 2020 - украинцам дали совет

Украинцам объяснили, как правильно рассчитываться за коммунальные услуги

Украинцы, имеющие льготы все чаще жалуются, что не могут разобраться, сколько им необходимо доплатить к сумме, которое выделяет государство. Связано это с тем, что, начиная с октября прошлого года, им приходят счета на полную стоимость.

Однако в Минсоцполитики утверждают, что сделали все для максимального удобства и легкого расчета, передает издание "Сегодня".

Отмечается, что по постановлению Кабмина, средства поставщикам услуг "Ощадбанк" перечисляет в пределах суммы госпомощи (размера ежемесячной субсидии или льготы) в такой последовательности:

  • поставка тепловой энергии либо природного газа и электроэнергии для индивидуального отопления;
  • снабжение горячей водой;
  • централизованное водоснабжение и водоотведение;
  • снабжения электроэнергией;
  • поставки природного газа;
  • вывоз бытовых отходов;
  • услуги по управлению многоквартирным домом;
  • взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.

При этом, "Ощадбанк" перечисляет средства не по пропорциональному принципу, когда за каждую услугу проводился расчет в равных процентах от суммы платежа, а по приоритетному принципу: за первую услугу – в полном объеме, если остались средства – за вторую, и т. д. Те услуги, на которые не хватило средств, льготник должен оплатить самостоятельно.

Оплата счетов получателем субсидии в безналичной форме проводится аналогично. Чтобы узнать, сколько нужно доплатить за комуслуги, достаточно зайти в личный кабинет на сайте "Ощадбанка".

К слову, если поставщик услуги не сотрудничает с Ощадбанком и не дает банку информацию о начисленных суммах за услугу льготникам и получателям субсидии, то и требовать оплату с получателя льготы или субсидии в безналичной форме до 1 июня он не вправе.

Напомним, что на данный момент в Украине насчитывается около 2,6 млн человек, имеющих право на льготу по оплате коммуналки и более 90% из них получают льготы в безналичной форме.

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