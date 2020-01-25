Курс доллара в Украине: эксперты озадачили неожиданным прогнозом

Курс доллара в Украине - что ждет украинцев

Эксперты рассказали, что может повлиять на курс доллара

Курс доллара в Украине в 2020 году будет расти, однако не все эксперты согласны с данным утверждением. А вот о том, что существенных скачков курса ожидать точно не стоит, специалисты заявляют единогласно.

Информационный портал "Сегодня" сообщает, по словам Олега Пендзина, на курс гривны влияли два противоположных фактора.

"Негативные данные Госстата о падении объемов промышленного производства к декабрю его ослабили, но это наложилось на успешное размещение украинских евробондов, из-за чего гривня девальвировала меньше, чем могла бы", - сообщает Пендзин.

Андрей Шевчишин в свою очередь отметил, что курс гривны за неделю ослабел на уровне статистической погрешности, однако, если смотреть за более длительный период, то четко прослеживается тренд на дальнейшее незначительное ослабление гривны.

Эксперт отметил: "Рынок ждет размещения 7-летних облигаций и будет смотреть на интерес к ним со стороны нерезидентов. Если подтвердится интерес зарубежных покупателей к столь "длинным" бумагам, гривня может возобновить укрепление. Если нет – можно сказать, что нерезиденты будут ждать, пока гривня откатится, допустим, к 25 грн за доллар, и только потом начнут покупать ОВГЗ".

Напомним, резкий разворот курса доллара произошел 26 декабря после того, как Нацбанк вмешался в рыночное курсообразование, выкупив 230 млн долларов по 23,2552 грн/доллар. В этот день госрегулятор всего приобрел 700 млн долларов США.

Ранее совет НБУ уже высказывал недовольство тому, что гривна в Украине переоценена, а эксперты прогнозировали вероятную смену курса, если НБУ вмешается в рыночное курсообразование.