Як тепер платити за комуналку: українцям прояснили важливий момент

Як платити за комуналку у 2020 - українцям дали раду

Українцям пояснили, як правильно розраховуватися за комунальні послуги

Українці, які мають пільги все частіше скаржаться, що не можуть розібратися, скільки їм необхідно сплачувати до тієї суми грошей, що виділяє держава. Пов'язано це з тим, що, починаючи з жовтня минулого року, їм приходять рахунки на повну вартість.

Однак в Мінсоцполітики стверджують, що зробили все для максимальної зручності і легкого розрахунку, передає видання "Сьогодні".

Відзначається, що за постановою Кабміну, кошти постачальникам послуг "Ощадбанк" перераховуються в межах суми держдопомоги (розміру щомісячної субсидії або пільги) в такій послідовності:

постачання теплової енергії або природного газу і електроенергії для індивідуального опалення;

постачання гарячої води;

централізоване водопостачання та водовідведення;

постачання електроенергією;

поставки природного газу;

вивезення побутових відходів;

послуги з управління багатоквартирним будинком;

внески за установку, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

При цьому, "Ощадбанк" перераховує кошти не за пропорційним принципом, коли за кожну послугу проводився розрахунок в рівних відсотках від суми платежу, а за пріоритетним принципом: за першу послугу - в повному обсязі, якщо залишилися кошти - за другу, і т. д. Ті послуги, на які не вистачило коштів, пільговик повинен сплатити самостійно.

Оплата рахунків одержувачем субсидії в безготівковій формі проводиться аналогічно. Щоб дізнатися, скільки потрібно доплатити за послуги, досить зайти в особистий кабінет на сайті "Ощадбанку".

До слова, якщо постачальник послуги не співпрацює з Ощадбанком і не дає банку інформацію про нараховані суми за послугу пільговикам та одержувачам субсидії, то і вимагати оплату з одержувача пільги або субсидії в безготівковій формі до 1 червня він не має права.

Нагадаємо, що на даний момент у Україні налічується близько 2,6 млн осіб, що мають право на пільгу з оплати комуналки і більше 90% з них отримують пільги в безготівковій формі.