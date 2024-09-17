Тепер офіційно: Тімур та Інна Мірошниченки завершили процес удочеріння Ангеліни

"У День сім'ї ми вперше побачили свою анкету. А сьогодні, у День усиновлення, ти офіційно стала Мірошниченко! Ангеліна Тімурівна Мірошниченко", - підписали вони публікацію.

На милому сімейному фото Інна та Тімур стоять зі своїми 4-ма дітьми: 8-річною Ангеліною та 3-річним Марселем, яких пара всиновила або, як вони самі кажуть, "народила серцем", а також з рідними - 6-річною Мією та 4-річним Марко.

Інна та Тімур з усіма дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Як відреагували користувачі мережі

Зіркові фоловери пари відразу почали коментувати публікацію:

Співачка Наталка Карпа: "Просто захоплююсь вами! Надзвичайна родина! Міцно-міцно обіймаю кожного у вашій родині!".

Акторка Ольга Сумська: "Боже! Уклін вам, дорогі наші Мірошниченки! Сил, Божої підтримки! Пишаємося вами, рідні!".

Інші користувачі мережі також приєдналися до коментарів:

"Вітаю всю вашу родину".

"Вітаю! Як пощастило батькам з такими дітьми, а дітям з такими батьками! Вашій родині безмежного кохання".

"Захоплююсь вашою силою та витримкою".

"Ви - неймовірні. Сім'я - приклад для всієї країни".

"Гордість".

Сім'я влітку цього року (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Що відомо про прийомних дітей Мірошниченко

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі.

Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.

А влітку цього року Інна та Тімур повідомили, що розпочали процес удочеріння 8-річної Ангеліни, яка жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.

Діти Інни та Тімура Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)