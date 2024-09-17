Тепер офіційно: Тімур та Інна Мірошниченки завершили процес удочеріння Ангеліни

Подружжя Мірошниченків, яке нещодавно відвело двох дочок до першого класу, повідомило в мережі, що офіційно удочерили 8-річну Ангеліну і тепер дівчинка теж носить їхнє прізвище.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на повідомлення в Instagram пари.
"У День сім'ї ми вперше побачили свою анкету. А сьогодні, у День усиновлення, ти офіційно стала Мірошниченко! Ангеліна Тімурівна Мірошниченко", - підписали вони публікацію.
На милому сімейному фото Інна та Тімур стоять зі своїми 4-ма дітьми: 8-річною Ангеліною та 3-річним Марселем, яких пара всиновила або, як вони самі кажуть, "народила серцем", а також з рідними - 6-річною Мією та 4-річним Марко.
Інна та Тімур з усіма дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Зіркові фоловери пари відразу почали коментувати публікацію:
Інші користувачі мережі також приєдналися до коментарів:
У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі.
Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.
А влітку цього року Інна та Тімур повідомили, що розпочали процес удочеріння 8-річної Ангеліни, яка жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.
Діти Інни та Тімура Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)