Теона и Дорофей: киевляне называют детей необычными именами

Киевлянам надоели привычные имена детей, и они начали выбирать для своих малышей редкие и экзотические имена, например, Теона, Илектра, Дорофей, Харлампий.

При этом самым популярным именем среди новорожденных в столице Украины уже несколько лет остается София. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Редкими именами, которые предоставлялись детям при государственной регистрации рождения в первом полугодии были:

В Киеве

Женские имена: Аделина, Теона, Квитослава, Пелагея, Прасковья, Ядвига, Лили, Айна, Сарра Яиц, Прамила, Лавиния, Ясная, Забава, Илектра, Берлина, Милада, Ярина, Владиана, Михайлина, Ариэль.

Мужские имена: Марко, Северин, Гарри, Елезар, Кипрян, Дорофей, Орест, Гедеон, Яросвит, Мирослав, Харлампий, Аскольд, Федор, Ангел, Дарий, Лукас, Савва, Влас, Демьян, Антип, Оскар, Маркус.

В Киевской области

Женские имена: Амалия-Пэрис, Азария, Вениамина, Дилек, Илина, Квитослава, Луна, Марселина, Мелек, Мирха, Муна, Осий, Таяна, Теона, Юрика, Дайна.

Мужские имена: Арес, Авенир, Артан, Братислав, Ведан, Володар, Лучиан, Мэк, Радмир, Шахран, Ясон.

Но самые популярные имена такие:

В Киеве

Женские имена: София, Полина, Мария, Анна, Анастасия, Кира.

Мужские имена: Максим, Александр, Марк, Матвей, Тимофей, Михаил.

В Киевской области

Женские имена: Анна, Анастасия, Валерия, Вероника, Виктория, Ева, Мария, Милана, Александра, Полина, София, Саломея, Ульяна.

Мужские имена: Андрей, Артем, Богдан, Владислав, Дмитрий, Денис, Захар, Иван, Илья, Матвей, Марк, Максим, Назар, Александр, Роман, Тимофей, Тимур.

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