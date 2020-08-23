Теона і Дорофей: кияни називають дітей незвичайними іменами

Киянам набридли звичні імена дітей, і вони почали вибирати для своїх малюків рідкісні та екзотичні імена, наприклад, Теона, Илектра, Дорофей, Харлампій.

При цьому найпопулярнішим ім'ям серед новонароджених у столиці України вже кілька років залишається Софія. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Рідкісними іменами, які надавались дітям при державній реєстрації народження у першому півріччі були:

У Києві

Жіночі імена: Аделіна, Теона, Квітослава, Пелагея, Парасковія, Ядвіга, Лілі, Айна, Сарра Яєць, Праміла, Лавінія, Ясна, Забава, Илектра, Берліна, Мілада, Ярина, Владиана, Михайлина, Аріель.

Чоловічі імена: Марко, Северин, Гаррі, Елезар, Кипрян, Дорофей, Орест, Гедеон, Яросвіт, Мирослав, Харлампій, Аскольд, Федір, Ангел, Дарій, Лукас, Сава, Влас, Дем'ян, Антип, Оскар, Маркус.

У Київській області

Жіночі імена: Амалія-Періс, Азарія, Веніаміна, Ділек, Иліна, Квітослава, Луна, Марселіна, Мелек, Мирха, Муна, Осій, Таяна, Теона, Юрика, Дайна.

Чоловічі імена: Арес, Авнер, Артан, Братислав, Ведан, Володар, Лучіан, Мек, Радмір, Шахран, Ясон.

Але найпопулярніші імена такі:

У Києві

Жіночі імена: Софія, Поліна, Марія, Анна, Анастасія, Кіра.

Чоловічі імена Максим, Олександр, Марк, Матвій, Тимофій, Михайло.

У Київській області

Жіночі імена: Анна, Анастасія, Валерія, Вероніка, Вікторія, Єва, Марія, Мілана, Олександра, Поліна, Софія, Соломія, Уляна.

Чоловічі імена: Андрій, Артем, Богдан, Владислав, Дмитро, Денис, Захар, Іван, Ілля, Матвій, Марк, Максим, Назар, Олександр, Роман, Тимофій, Тимур.

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