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Тео Джеймс показав, яким має бути справжній Джентльмен (фото)

Тео Джеймс (фото: instagram.com/theojamesource)
Автор: Юлія Любченко

Тео Джеймс - популярний актор, до якого за останній час збільшилась увага завдяки головній ролі у серіалі "Джентельмени", показав кадри з нової фотосесії.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль актора.

Тео Джеймс показав кадри з Джентльменської фотосесії

Тео Джеймса вважають одним з найсексуальніших та найзагадковіших акторів, оскільки всі його ролі дуже стримані, сильні та малоемоційні. Проте завдяки своїм персонажам він розкривається щоразу з нових сторін та пригортає до себе все більше уваги. 

Джеймс красень і з цим неможливо сперечатися, адже його зовнішність - це ніби картина, на яку хочеться дивитися якомога довше. Й у новому серіалі "Джентльмени", де чоловік грає головну роль - його образ неперевершений, а глядачі люблять таких персонажів. 

Тепер, судячи з Instagram-профілю актора, він не відходить від свого амплуа та у новій фотосесії Джеймс показав, як насправді має виглядати джентльмен. 

Для нових фото Тео вибрав кілька образів, і кожен з них має свій шарм. А оскільки це костюми та сорочки, то елегантність та мужність цих фото зашкалює. 

Тео Джеймс показав джентльменську фотосесію (фото: instagram.com/theojamesource)

Отже, Джеймс постав у цікавій локації, яка ніби зберегла традиції 19 століття - великі дзеркала, широкі крісла, високі стелі, картини на стінах та величезні вікна. В такій атмосфері актор показав цілих 6 образів. 

Він був у шовкових та блискучих сорочках, у класичному костюмі, у костюмі кольору корал та у простому, але цікавому образі, що складається з брюк, футболки та сорочки. 

Але насправді вбрання тут не грає головну роль, адже у центрі кожного кадру постає погляд Тео та його вираз обличчя.

Тео Джеймс показав джентльменську фотосесію (фото: instagram.com/theojamesource)

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