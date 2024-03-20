Тео Джеймс показал, каким должен быть настоящий джентльмен (фото)

Тео Джеймс показал кадры из Джентльменской фотосессии

Тео Джеймс считается одним из самых сексуальных и загадочных актеров, поскольку все его роли очень сдержанны, сильны и малоэмоциональны. Однако, благодаря своим персонажам, он каждый раз раскрывается с новых сторон и привлекает к себе все больше внимания.

Джеймс красавец и с этим невозможно спорить, ведь его внешность - это будто картина, на которую хочется смотреть как можно дольше. И в новом сериале "Джентльмены", где мужчина играет главную роль - его образ неотразим, а зрители любят таких персонажей.

Теперь, судя по Instagram-профилю актера, он не отходит от своего амплуа и в новой фотосессии Джеймс показал, как действительно должен выглядеть джентльмен.

Для новых фото Тео выбрал несколько образов и каждый из них имеет свой шарм. А поскольку это костюмы и рубашки, элегантность и мужественность этих фото зашкаливает.

Тео Джеймс показал джентльменскую фотосессию (фото: instagram.com/theojamesource)

Так, Джеймс предстал в интересной локации, которая сохранила традиции 19 века - большие зеркала, широкие кресла, высокие потолки, картины на стенах и огромные окна. В такой атмосфере актер показал целых 6 образов.

Он был в шелковых и блестящих рубашках, в классическом костюме, в костюме цвета коралл и в простом, но интересном образе, состоящим из брюк, футболки и рубашки.

Но на самом деле наряды здесь не играют главной роли, ведь в центре каждого кадра предстает взгляд Тео и его выражение лица.

Тео Джеймс показал джентльменскую фотосессию (фото: instagram.com/theojamesource)