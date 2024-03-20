RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тео Джеймс показал, каким должен быть настоящий джентльмен (фото)

Тео Джеймс (фото: instagram.com/theojamesource)
Автор: Юлия Любченко

Тео Джеймс – популярный актер, к которому за последнее время увеличилось внимание благодаря главной роли в сериале "Джентельмены", показал кадры с новой фотосессии.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль актера.

Тео Джеймс показал кадры из Джентльменской фотосессии

Тео Джеймс считается одним из самых сексуальных и загадочных актеров, поскольку все его роли очень сдержанны, сильны и малоэмоциональны. Однако, благодаря своим персонажам, он каждый раз раскрывается с новых сторон и привлекает к себе все больше внимания.

Джеймс красавец и с этим невозможно спорить, ведь его внешность - это будто картина, на которую хочется смотреть как можно дольше. И в новом сериале "Джентльмены", где мужчина играет главную роль - его образ неотразим, а зрители любят таких персонажей.

Теперь, судя по Instagram-профилю актера, он не отходит от своего амплуа и в новой фотосессии Джеймс показал, как действительно должен выглядеть джентльмен.

Для новых фото Тео выбрал несколько образов и каждый из них имеет свой шарм. А поскольку это костюмы и рубашки, элегантность и мужественность этих фото зашкаливает.

Тео Джеймс показал джентльменскую фотосессию (фото: instagram.com/theojamesource)

Так, Джеймс предстал в интересной локации, которая сохранила традиции 19 века - большие зеркала, широкие кресла, высокие потолки, картины на стенах и огромные окна. В такой атмосфере актер показал целых 6 образов.

Он был в шелковых и блестящих рубашках, в классическом костюме, в костюме цвета коралл и в простом, но интересном образе, состоящим из брюк, футболки и рубашки.

Но на самом деле наряды здесь не играют главной роли, ведь в центре каждого кадра предстает взгляд Тео и его выражение лица.

Тео Джеймс показал джентльменскую фотосессию (фото: instagram.com/theojamesource)

Читайте РБК-Украина в Google News
АктерыМужчиныЗвёзды