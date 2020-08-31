Температуры нет: Фреймут вышла на паркет с коронавирусом (видео)

В Украине стартовал новый сезон популярного шоу "Танцы со звездами". Первый выпуск шоу прошел 30 августа. На паркет вышли многие известные знаменитости, в том числе и телеведущая Ольга Фреймут, у которой был диагностирован коронавирус.

Ольга Фреймут сообщила, что ни у нее, ни у ее партнера по танцам нет температуры и они чувствуют себя удовлетворительно. У телеведущей и ее партнера Ильи Падзины был диагностирован коронавирус, но они не стали отказываться от выступления из-за болезни от участия в шоу. Пара станцевала для шоу, но во дворе дома Ольги Фреймут, сообщает ТСН.

Как объяснила Ольга Фреймут, они долго готовились к первому эфиру и не смогли пропустить свой выход на паркет. Пара исполнила фокстрот под композицию группы "Скрябин" – "Спи себе сама".

"Я аплодирую стоя. Оля, ты такая нежная, такая бледненькая, такая недосягаемая, как цветочек Эдельвейса. Я умоляла Боженьку, чтобы вдруг во время танца ты не упала в обморок. Сегодняшние ваши танцы были как пейзажи Ренуара. Они были насыщены палитрой сверхлегких касаний. Спасибо вам", - прокомментировала выступление ведущей Екатерина Кухар.

Влад Яма похвалил решительность Ольги Фреймут и ее партнера и отметил, что танцы способны лечить.

"Молодцы, что станцевали. Танец он вообще лечит, а если на свежем воздухе, то я думаю, что тем более. Действительно было очень хрупко, но хочется увидеть вас настоящими, танцующими именно здесь. Возвращайтесь!" – сказал он.

Похвалил участников также и Григорий Чапкис. В итоге Ольга Фреймут вместе со своим партнером получили высокую оценку от судей – 26 баллов.

Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина станцевали на "Танцах со звездами" несмотря на коронавирус

Напомним, ранее мы писали о том, что на паркет шоу "Танцы со звездами" вышла Alyona Alyona, но судьям ее выступление не понравилось.