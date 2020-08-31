Alyona Alyona зажгла на Танцах со звездами, но судьям это не понравилось

Alyona Alyona (фото: facebook.com/alyona_alyona_official)

Танцы со звездами показали первый эфир в предпоследний день лета

Танцы со звездами 2020 стартовали в эфире 30 августа, показав первые пробные номера с украинскими артистами и танцорами. Одной из самых неординарных пар нового сезона стала украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) в паре с Юрием Гуричом. Они зажгли на паркете энергичную сальсу.

Пара исполнила свой номер под хит MONATIK "Каждый раз". На паркет рэперша вышла в неожиданном для себя образе - красной юбке с бахромой, белой рубашке, на каблуках, а в волосы вплетены красные ленты.

И хотя зрители остались в восторге от танца харизматичной пары, судьи раскритиковали танец, поставив в сумме 16 баллов из 30 возможных.

Alyona Alyona и Юрий Гурич (видео: YouTube/Танці з зірками)

Григорий Чапкис отметил, что сальса не совсем удалась паре, ведь культура танца не была соблюдена.

"Сальса - танец одного движения, все остальное это переплетение рук и поз. Но я сегодня увидел еще что-то новое, хулиганское в танце. А с этим я согласиться не могу потому, что культура танца остается везде и ее нужно придерживаться", - отметил консервативный Чапкис.

Влад Яма танец похвалил, хоть и отметил, что все было не очень хорошо исполнено. Судья удержался от оценки техники, ритмов, линий и поддержок, оценив "кайф от танца".

А вот строгая Екатерина Кухар раскритиковала пару, вызвав Alyona Alyona на батл, и пообещала зачитать рэп в следующем эфире, если они не исправятся и не станцуют хорошо.

"Думаю, что вы сегодня решили не злоупотреблять движениями и жестами, хотя от вас каждый из нас ждал какого хайпа. А ваш танец был похож на разбросанное ожерелье воображаемых движений. Если в следующий раз вы не станцуете круто, я зачитаю рэп. Вызываю вас на батл", - заметила Кухар.

Alyona Alyona и Юрий Гурич (видео: YouTube/Танці з зірками)

Напомним, что "Танцы со звездами" стартовали 30 августа 2020 года. Лучшими по результатам первого эфира стали Санта Димопулолс с Максом Леоновым. Они набрали 28 баллов из 30 возможных.

А вот актриса Дарья Петрожицкая в шоу не участвовала. Врачи запретили ей тренироваться, ведь Даша заболела коронавирусом, впрочем, как и Ольга Фреймут. Но последняя все же станцевала в паре с Ильей Падзиной, набрав 26 баллов.

Ранее мы писали, что рэперша Alyona Alyona экстремально похудела. Появилось фото до и после.