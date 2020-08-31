Температури немає: Фреймут вийшла на паркет з коронавірусом (відео)

В Україні стартував новий сезон популярного шоу "Танці з зірками". Перший випуск шоу пройшов 30 серпня. На паркет вийшли багато відомих знаменитостей, у тому числі й телеведуча Ольга Фреймут, у якої був діагностований коронавірус.

Ольга Фреймут повідомила, що ні в неї, ні в її партнера по танцях немає температури й вони почувають себе задовільно. У телеведучої та її партнера Іллі Падзини був діагностований коронавірус, але вони не стали відмовлятися від виступу через хворобу від участі в шоу. Пара станцювала для шоу, але у дворі будинку Ольги Фреймут, повідомляє ТСН.

Як пояснила Ольга Фреймут, вони довго готувалися до першого ефіру і не змогли пропустити свій вихід на паркет. Пара виконала фокстрот під композицію групи "Скрябін" – "Спи собі сама".

"Я аплодую стоячи. Оля, ти така ніжна, така бліденька, така недосяжна, як квіточка Едельвейса. Я благала Боженьку, щоб раптом під час танцю ти не знепритомніла. Сьогоднішні ваші танці були як пейзажі Ренуара. Вони були насичені палітрою надлегких торкань. Дякую вам", - прокоментувала виступ ведучої Катерина Кухар.

Влад Яма похвалив рішучість Ольги Фреймут та її партнера і зазначив, що танці здатні лікувати.

"Молодці, що станцювали. Танець він взагалі лікує, а якщо на свіжому повітрі, то я думаю, що тим більше. Дійсно було дуже особисте, але хочеться побачити вас справжніми, танцюючими саме тут. Повертайтеся!" – сказав він.

Похвалив учасників також і Григорій Чапкіс. У підсумку Ольга Фреймут разом зі своїм партнером отримали високу оцінку від суддів – 26 балів.

Ольга Фреймут та її партнер Ілля Падзина станцювали на "Танцях з зірками" попри коронавірус

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на паркет шоу "Танці з зірками" вийшла Alyona Alyona, але суддям її виступ не сподобався.