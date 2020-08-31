Танцы со звездами 2020: как прошел первый прямой эфир нового сезона шоу

Танцы со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

1 выпуск шоу Танцы со звездами 2020 стартовал 30 августа

Танцы со звездами 2020 1 эфир состоялся 30 августа и стал очень ярким. По традиции, ведущие танцевального шоу - Юрий Горбунов и Тина Кароль. На звездном балконе в день премьеры оказалась Наталья Могилевская - победительница первого обновленного сезона проекта. Лидерами турнирной таблицы первого эфира стала пара Санта Димопулос и Макс Леонов с 28 баллами.

Согласно правилам шоу, сегодня ни одна из пар не оставляет паркет. Со следующего эфира у телезрителей появится возможность отдать голос за любимую пару.

Первыми на паркет вышла пара фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и Дмитрий Жук. Они танцевали ча-ча-ча.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Далее зажечь паркет вышли звезда "Скаженого весілля" и сериала "Великі Вуйки" Арам Арзуманян вместе с партнершей Антониной Руденко. Пара танцевала фьюжн.

Арам Арзуманян и Антонина Руденко (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Арам Арзуманян и Антонина Руденко (видео: YouTube)

После этого венский вальс продемонстрировали артист и саундпродюсер Позитив вместе с партнершей Юлией Сахневич.

Позитив и Юлия Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Позитив и Юлия Сахневич (видео: YouTube)

Далее продемонстрировать свои танцевальные способности вышла рэп-исполнительница Alyona Alyona и ее партнер Юрий Гурич. Пара танцевала сальсу.

Alyona Alyona и Юрий Гурич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Alyona Alyona и Юрий Гурич (видео: YouTube)

После них свой венский вальс продемонстрировали фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и Яна Цыбульская.

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская (видео: YouTube)

После этого на паркет вышла экс-участница золотого состава группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк. Пара танцевала страстную румбу. Стоит отметить, что 14 лет назад Надежда уже танцевала на главном паркете страны.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

На паркет вышла еще одна участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос и Макс Леонов. Пара танцевала самбу.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

После них на паркет вышла участница группы "Не Ангелы" Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром. Пара танцевала фокстрот. Стоит отметить, что два года назад певица уже принимала участие в танцевальном проекте, но из-за травмы она покинула шоу.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар (видео: YouTube)

На паркет вышел главный холостяк сезона, футболист Сергей Мельник и его партнерша Аделина Дели продемонстрировали страстное танго.

Сергей Мельник и Аделина Дели (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сергей Мельник и Аделина Дели (видео: YouTube)

После этого на паркет вышел звезда фильма "Черный ворон" Тарас Цимбалюк с партнершей Яной Заяц. Пара подготовила для тебя чувственное контемпорари.

Тарас Цимбалюк и Яна Заяц (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Тарас Цимбалюк и Яна Заяц (видео: YouTube)

Далее на сцену вышел телеведущий Дмитрий Танкович и его прекрасная партнерша Илона Гвоздева, которая танцевала ча-ча-ча в положении.

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева (видео: YouTube)

Несмотря на COVID-19, Ольга Фреймут и Илья Падзина решили бросить вызов болезни и продолжать участие в шоу. Они представили фокстрот, находясь на самоизоляции.

Ольга Фреймут и Илья Падзина (видео: YouTube)

Стоить отметить, что коронавирусом заболела еще одна участница танцевального шоу – это Дарья Петрожицкая. Она должна была танцевать с Игорем Гелуненко, но врачи запретили ей тренироваться.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко не смогли выйти на паркет (видео: YouTube)

Последним на паркет вышел главный покоритель женских сердец Олег Винник. Вместе с партнершей Еленой Шоптенко певец исполнил горячее танго.

Олег Винник и Елена Шоптенко (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Олег Винник и Елена Шоптенко (видео: YouTube)

Результаты первого прямого эфира

Напомним, Ольга Фреймут на днях без маски водила детей в школу, и вызвала волну критики в сети.