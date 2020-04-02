Температурные перепады в 20 градусов: в Украину придет аномальная погода

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине будет удивлять температурными качелями в ближайшие несколько дней

Погода в Украине в ближайшие дни будет с резкими аномальными перепадами температур. В течение суток показатели может резко меняться в диапазоне до двадцати градусов. Что будет с погодой в течение ближайшей недели - в материале Styler.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, самая ощутимая разница между дневной и ночной температурой будет на Благовещение 7 апреля.

Хорошей погодной новостью будет то, что в течение следующей недели в Украине днем будет преимущественно теплая солнечная погода с минимумом осадков.

Прогноз погоды на 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, по всей стране будет тепло и солнечно (+11+15), но ближайшей ночью заморозит от 0 до -4 градусов.

В Киеве завтра +13+15, солнечно, без осадков. Ночью заморозки -1... +1.

Погода в Украине 3 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 4 апреля

4 апреля похолодает. На Западе и Севере сильнее - до +8+12, в остальных областях дневная температура снизится всего на пару градусов. А вот ночью наоборот потеплеет (-1+4).

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях - небольшой дождь.

В Киеве в субботу днем +10+12, ночью +2+4, без осадков.

Погода в Украине 4 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 5 апреля

В воскресенье днем похолодает еще больше, но осадки не предвидятся. Температура от +6 до +13, ночью заморозки от 0 до -4 (кроме Юга и Востока - здесь ночью от +1 до +6).

В Киеве похолодает до +7+9 днем, а ночью мороз - от -1 до -3, солнечно, без осадков.

Погода в Украине 5 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 6 апреля

В понедельник снова потеплеет, без осадков, переменная облачность. Температура по стране от +9 до +15 градусов днем, а ночью вновь придут заморозки до -5 градусов.

В Киеве 6 апреля днем +9+11, ночью от 0 до -2, без осадков.

Погода в Украине 6 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 7 апреля

А вот во вторник на Благовещение днем будет очень тепло - от +11+15 на Юге и Востоке, и до +14+20 в остальных областях. Причем ночью температура уйдет в минус (будет от -2 до +3 градусов). Осадки не предвидятся.

В Киеве будет тепло, солнечно. +16+18 днем и +1+3 ночью.

Погода в Украине 7 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на апрель.