Температурні перепади в 20 градусів: в Україну прийде аномальна погода

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні буде дивувати температурними гойдалками в найближчі кілька днів

Погода в Україні в найближчі дні буде з різкими аномальними перепадами температур. Протягом доби показники може різко змінюватися в діапазоні до двадцяти градусів. Що буде з погодою протягом найближчого тижня - в матеріалі Styler.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, найбільш відчутна різниця між денною і нічною температурою буде на Благовіщення 7 квітня.

Хорошою погодною новиною буде те, що протягом наступного тижня в Україні вдень буде переважно тепла сонячна погода з мінімумом опадів.

Прогноз погоди на 3 квітня

У п'ятницю, 3 квітня, по всій країні буде тепло і сонячно (+11+15), але найближчої ночі заморозить від 0 до -4 градусів.

У Києві завтра +13+15, сонячно, без опадів. Вночі заморозки -1... +1.

Погода в Україні 3 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 4 квітня

4 квітня похолодає. На Заході і Півночі сильніше - до +8 до+12, у інших областях денна температура знизиться всього на пару градусів. А от вночі навпаки потеплішає (-1+4).

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях - невеликий дощ.

У Києві в суботу вдень +10+12, вночі +2+4, без опадів.

Погода в Україні 4 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 5 квітня

У неділю вдень похолоднішає ще більше, але опади не передбачаються. Температура від +6 до +13, вночі заморозки від 0 до -4 (крім Півдня і Сходу - тут вночі від +1 до +6).

У Києві похолоднішає до +7+9 вдень, а вночі мороз - від -1 до -3, сонячно, без опадів.

Погода в Україні 5 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 6 квітня

У понеділок знову потеплішає, без опадів, мінлива хмарність. Температура по країні від +9 до +15 градусів вдень, а вночі знову прийдуть заморозки до -5 градусів.

У Києві 6 квітня вдень +9+11, вночі від 0 до -2, без опадів.

Погода в Україні 6 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 7 квітня

А ось у вівторок на Благовіщення вдень буде дуже тепло - від +11+15 на Півдні та Сході, і до +14+20 в інших областях. Причому вночі температура піде в мінус (буде від -2 до +3 градусів). Опади не передбачаються.

В Києві буде тепло, сонячно. +16+18, вдень +1+3 вночі.

Погода в Україні 7 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на квітень.