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Придет резкое похолодание: прогноз на следующую неделю

Новости » Общество     29.03.2020 - 16:58
Придет резкое похолодание: прогноз на следующую неделю
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе неделя начнется с мокрого снега

На следующей неделе погода в Украине резко ухудшится, ожидается резкое похолодание днем и ночью. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 30 марта

По данным синоптиков, неделя начнется с мокрого дождя в западных и Житомирской областях. Днем температура воздуха на западе будет колебаться от +2 до +5 градусов, местами поднимется до +6 ... +8. На остальной территории термометры днем покажут от +8 до +15 градусов, а в южных областях воздух прогреется до +16...+18. Ночью во всех регионах прогнозируются от +2 до +5.

Придет резкое похолодание: прогноз на следующую неделю

Прогноз на 31 марта

Уже во вторник осадки отступят и не вернутся к исходным. Однако ожидается резкое похолодание днем и ночью. В западных и северных областях днем температура снизится до +2...+5 градусов, в центральных и южных будет колебаться от +3 до +8. Только на востоке еще сохранится температура до +10...+13.

Ночью в западных, центральных и северных областях похолодает до -2...-5 градусов, на востоке и юге термометры покажут от +1 до +4.

Придет резкое похолодание: прогноз на следующую неделю

Прогноз на 1 апреля

В первый день апреля похолодает во всех областях. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от +3 до +8 градусов. Ночью в Украине температура воздуха снизится до -2...-5 градусов, местами термометры покажут -6.

Придет резкое похолодание: прогноз на следующую неделю

Прогноз на 2 апреля

В четверг днем немного потеплеет, температура поднимется до +6...+9 градусов. В южных областях днем термометры покажут до +8...+10. Ночью все еще будет прохладно, прогнозируют от -1 до -4.

Придет резкое похолодание: прогноз на следующую неделю

Прогноз на 3 апреля

В пятницу температура воздуха в областях поднимется до +7...+11 градусов. Ночью сохранятся минусовые показатели. Синоптики прогнозируют ночное похолодание до -1...-3 градусов, а на юге ночью до +2.

Придет резкое похолодание: прогноз на следующую неделю

Напомним, ранее синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение на 30 марта. Завтра в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

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