Температура поб'є всі рекорди: синоптики зробили важливу заяву

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Синоптики прогнозують значний рівень тепла в Україні

Погода в Україні 17 лютого здивує мешканців західної України рекордним теплом. У більшості західних областей очікується потепління до +14 градусів. Синоптики готуються фіксувати температурні рекорди, встановлені за останні 130 років.

Як повідомляється в оновленому прогнозі синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні 17 лютого буде теплою і сонячною. У західних областях очікується +10... +14 градусів протягом всього дня. Трохи прохолодніше буде в центрі, на півночі й півдні країни - +7... +9 градусів. При цьому найнижчі температурні показники будуть спостерігатися в східних областях нашої країни. Там термометри покажуть +3... +7 градусів протягом дня.

В нічний час у більшості регіонів країни очікуються незначні заморозки - +1... -3 градуси. При цьому у східних областях вдарять морози до -3... -8 градусів. За прогнозом синоптиків, найбільше постраждає Донецька, Луганська та Харківська області.

Також синоптики попередили про пориви вітру до 7-12 м/с.

Протягом всього дня зберігатиметься сонячна погода з мінливою хмарністю. Опадів в Україні 17 лютого не очікується.

Погода в Україні 17 лютого (скріншот: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше кліматолог ошелешив українців прогнозом.