Температура опустится и пройдут грозы: какие области накроет непогода

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг будет комфортной не во всех областях

Погода в Украине в четверг, 4 июля, ожидается прохладная. В нескольких областях пройдут дожди с грозами и возможен сильный шквальный ветер.

Погода на востоке Украины будет преимущественно сухая и солнечная, дожди с грозами ожидаются только в Донецкой области и в Днепре. Температура воздуха в ночные часы составит от +13 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +23 +26 градусов, в Днепре, Луганской и Донецкой областях до +27 +28 градусов.

В южных областях будет сухо и солнечно, локальная гроза возможна только в Херсонской области. Ночью ожидается от +15 до +19 градусов, днем столбики термометров покажут +27 +29 градусов. В Крыму пройдет ливень с грозой. Ночью температура воздуха составит +18 +20 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

В северных областях существенно опустится температура воздуха, однако день будет солнечный, без осадков. Ночью в регионе ожидается +9 +11 градусов, днем прогреется всего до +20 +22 градусов.

В западных областях будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +10 +12 градусов, местами возможно снижение температуры до +8 +9 градусов. Днем ожидается от +20 до +24 градусов, в Закарпатье до +25 градусов.

В центральных областях Украины будет солнечно, без осадков. Ночью температура опустится до +12 +14 градусов, днем ожидается от +24 до +27 градусов.

В Киеве 4 июля будет сухо и солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью ожидается всего +11 +13 градусов, днем воздух прогреется до +21 +23 градусов.

Погода в Украине 4 июля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о внезапном похолодании и рассказали, где опустится температура.

А также рассказывали о том, что синоптик ошеломила укринцев июльским прогнозом погоды.