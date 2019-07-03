Температура опуститься і пройдуть грози: які області накриє негода

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер буде комфортною не у всіх областях

Погода в Україні у четвер, 4 липня, очікується прохолодна. У кількох областях пройдуть дощі з грозами та можливий сильний шквальний вітер.

Погода на сході України буде переважно суха і сонячна, дощі з грозами очікуються тільки в Донецькій області і в Дніпрі. Температура повітря вночі становитиме від +13 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +23 +26 градусів, у Дніпрі, Луганській і Донецькій областях до +27 +28 градусів.

У південних областях буде сухо і сонячно, локальна гроза можлива тільки в Херсонській області. Вночі очікується від +15 до +19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +27 +29 градусів. У Криму пройде злива з грозою. Вночі температура повітря складе +18 +20 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

У північних областях суттєво знизиться температура повітря, проте день буде сонячний, без опадів. Вночі в регіоні очікується +9 +11 градусів, вдень прогріється до +20 +22 градусів.

У західних областях буде сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +10 +12 градусів, місцями можливе зниження температури до +8 +9 градусів. Вдень очікується від +20 до +24 градусів, у Закарпатті до +25 градусів.

В центральних областях України буде сонячно, без опадів. Вночі температура опуститься до +12 +14 градусів, вдень очікується від +24 до +27 градусів.

У Києві 4 липня буде сухо і сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі очікується всього +11 +13 градусів, удень повітря прогріється до +21 +23 градусів.

Погода в Україні 4 липня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про раптове похолодання і розповіли, де температура опуститься.

А також розповідали про те, що синоптик приголомшила українців липневим прогнозом погоди.